Biatlonisté Davidová a Krčmář vyhráli na letním MS v Novém Městě stíhací závod

Absolutním českým triumfem skončil ve Vysočina Aréně závod juniorů. Na zlato ze sprintu navázal Tomáš Mikyska, na druhé místo se posunul Jonáš Mareček a třetí doběhl stříbrný ze sprintu Vítězslav Hornig.

Letošní biatlonová mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová se k titulu probojovala díky čistým střeleckým položkám vestoje poté, co vleže předtím třikrát chybovala a musela se v běžecké části vždy dotahovat zpět do čela. Ve finiši pak stejně jako v supersprintu těsně porazila Julii Džimovou z Ukrajiny.

"My jsme si to vyzkoušely už v pátek, ale musím říct, že dneska jsem si na ni tolik nevěřila. Ale myslím, že i ona věděla, jak na mě. Byl to boj, ale je to dobré do zimy, tohle si zkoušet," řekla Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.

Suverénní Krčmář

Krčmář předvedl ve stíhačce suverénní výkon, čistou střeleckou bilanci si pokazil až čtvrtou ranou na poslední položce. I tak ale do závěrečného okruhu vyrážel s takřka půlminutovým náskokem před nejbližšími soupeři. Druhý nakonec doběhl s odstupem 15,7 sekundy Florent Claude z Belgie. Český úspěch podtrhl pátým místem Mikuláš Karlík, který ztratil 18,4 sekundy, Jakub Štvrtecký skončil po nevydařené střelbě ve stoje osmý.

Michal Krčmář přemožitele nenašel

Luboš Pavlíček, ČTK

Další české reprezentanty připravila o lepší umístění nepřesná střelba. Lucie Charvátová obsadila s devíti trestnými okruhy 23. místo, Tereza Vinklárková byla se čtyřmi chybami o místo za ní, Natálie Jurčová s osmi koly doběhla na 28. příčce a Eliška Teplá se sedmi byla 35. Adam Václavík minul devětkrát a obsadil 32. místo.

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - stíhací závod: Ženy (7,5 km): 1. Davidová (ČR) 20:57,3 (3 tr. okruhy) 2. Džimová (Ukr.) -0,8 (1) 3. Derbuševová (Rus.) -8,4 (0) ...23. Charvátová -2:22,8 (9) 24. Vinklárková -2:23,3 (4) 28. Jurčová -2:46,7 (8) 35. Teplá (všechny ČR) 3:33,4 (7). Junioři (10 km): 1. Mikyska 27:56,1 (5) 2. Mareček -4,3 (2) 3. Hornig -8,0 (5) ...10. Kocián -1:39,5 (1) 18. Mánek -2:41,8 (4) 21. Kabrda (všichni ČR) -2:58,6 (6). Juniorky (7,5 km): 1. Ševčenková (Rus.) 21:52,5 (2) 2. Martonová (Rum.) -31,0 (3) 3. Bulinová (Lot.) -38,9 (4) ...6. Voborníková -1:12,3 (5) 10. Jandová -2:20,5 (2) 14. Masaříková -2:37,1 (2) 16. Pavlů (všechny ČR) -2:49,4 (2)