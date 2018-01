Krčmář přeskakoval, aby se vyhnul diskvalifikaci. Po závodě v něm byl hlodavec

Obrození Michala Krčmáře po matném startu sezóny pokračuje, v Oberhofu se po sprintu také ve stíhačce prosadil do elitní desítky Světového poháru. A to ho od účasti na vyhlášení elitní šestice dělily pouhé tři desetiny.

Osmým místem jste opět posunul svůj nejlepší výsledek sezóny, mrzí vás ten kousek od elitní šestky?

Přesně tak, malý hlodavec ve mně je. Ale dneska na to nebylo, nebyl jsme tak silný na trati jako v pátečním sprintu. Nechal jsem na trati maximum, ale neměl jsem na to.

Měl jste jedenáctý běžecký čas, to přece není špatné.

Opravdu? Tak to mě moc těší. Ve stíhačce to není tak vypovídající, třeba ti vepředu už pak nemusejí tolik jet, ale jedenáctý čas rozhodně není žádný průšvih.

Za to na střelnici trávíte mnohem víc času než vaši soupeři. Jen dva měli pomalejší střelecký čas.

Tam mě tlačí bota. Na tréninku se mi daří střílet rychle, ale přijde závod a hlava prostě moc chce. Jsem svázaný a pak tam jsou ty vteřinky navíc. Dobře o tom vím, ale nedaří se mi to prolomit.

K tomu jste na poslední střelbě musel přeskakovat z jednoho stavu na vedlejší, co se stalo?

Přede mnou si Pidručnyj buď špatně spočítal stavy, nebo špatně rozuměl a stoupl si na jedenáctku. Jenže pak viděl, že je desítka volná, tak se posouval. Já si vždycky hlídám jen závodníka před sebou a jdu hned za něj. Najednou koukám, že se posouvá, tak jsem se musel taky posunout. Bál jsem se, že kdybych zůstal na tom stavu, mohlo by dojít k diskvalifikaci. Je nás šedesát, dvakrát třicet stavů, tak by mohlo hrozit, že ten poslední nemá kde střílet. Ale Švýcar se pak stejně neposunul…

Hlídal jste si, abyste ještě neměl náboje v komoře? Pak by vám hrozila diskvalifikace i za přesun.

Já na flintu jen sáhl a hned jsem věděl. Ani jsem nesahal na závěr, na nic, přesouval jsem se bez nějakého zádrhelu. Pak mi při vyndávání zásobník vylétl, tak jsem ho ještě chytal, aby mi nespadl někam pod val. Byla ta poslední položka trochu kostrbatá…

Nakonec jste ji ale zvládl čistě a finišoval na osmém místě. Čemu progres po Vánocích přičítáte?

Už předtím ve Francii jsem cítil zlepšení, pak trenéři postavili trénink, který by nás měl posouvat směrem k olympiádě. Ale myslím, že ještě nejsme na úplném maximu. Nechtěl bych to zakřiknout, ale podle pocitů na trati jsem schopný předvést ještě víc.

To se mají fanoušci na co těšit…

Je to biatlon, člověk může jezdit rychleji, ale zase hůř střílet. Já jsem rád za tyhle výsledky, kolikrát si řeknete, že se cítíte skvěle a pak ty časy stojí za prd…

V Oberhofu dominují Francouz Martin Fourcade a Norové v čele s bratry Boeovými. Je i ve vašich silách se mezi ně probít?

Možné to je, ale ta příležitost nepřijde každý závod. Uvidíme, co nám dovolí. Když se podíváte, kdo vyhrával v Östersundu a Hochfilzenu, teď třeba není ani v elitní patnáctce. Pole se přelívá každým víkendem, co je teď, nemusí být na olympiádě…