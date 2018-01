Koho do štafet? Češi vsadí i na mladičkou kometu, Soukupa nahradí nováček

Zatímco ženské kvarteto je shodné s tím, které obsadilo šesté místo v prosinci v Hochfilzenu, mužská sestava, která při první štafetě sezóny skončila až osmnáctá, se z poloviny obměnila. Michal Šlesingr v Oberhofu není a dohání tréninkové manko po potížích s kolenem, nepojede ani Adam Václavík, jemuž nevyšel páteční sprint.

Hoškova premiéra

Na jejich místa se měli zařadit Krupčík a Soukup, ke startu prvního českého olympijského medailisty v biatlonu ale kvůli nemoci nakonec nedojde. Soukupa tak zastoupí Ondřej Hošek, pro něhož to bude premiéra ve Světovém poháru. „Je připravený, měl by to zvládnout, trať by mu mohla sedět. I v IBU Cupu ukázal, že má výkonnost," řekl Rybář o Hoškovi.

Speciálně kvůli ženské štafetě dorazila do Oberhofu čerstvě jednadvacetiletá Markéta Davidová, která vylétla mezi elitu v minulé sezóně. A výborně se prezentovala i při štafetě v Hochfilzenu. „Dostává šanci jako mladá závodnice, s ní do štafety tak nějak počítáme, je třeba získávat zkušenosti,“ vysvětluje Rybář, jenž při skládání ženské čtveřice neměl složité rozhodování.

„Podle štafety v Hochfilzenu i výsledků tady nebylo o čem spekulovat. Dvě holky jsou jasné, Jessica předvádí stabilní střelecké výkony a z holek, které jsou tady, je na tom relativně nejlíp běžecky,“ líčí reprezentační šéftrenér.

Nejlepší muži absentují

Ne všichni jeho kolegové nasadili do štafet nejsilnější kvarteta, nebude startovat nikdo z tria nejlepších mužů ve Světovém poháru. Francouzi šetří Martina Fourcadea, Norové Johannese Tingnese Boea a Slovinci Jakova Faka.

V ženách nestartuje Anastasia Kuzminová, neboť Slovenky štafetu nepostaví, chybí i úřadující vítězka SP Laura Dahlmeierová z Německa, která byla přes Vánoce nemocná.