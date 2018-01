Koho do štafet? Češi vsadí i na mladičkou kometu, start medailisty ze Soči je nejistý

Zatímco ženské kvarteto je shodné s tím, které obsadilo šesté místo v prosinci v Hochfilzenu, mužská sestava, která při první štafetě sezóny skončila až osmnáctá, se z poloviny obměnila. Michal Šlesingr v Oberhofu není a dohání tréninkové manko po potížích s kolenem, nepojede ani Adam Václavík, jemuž nevyšel páteční sprint.

Připravený je Hošek

Na jejich místa by se měli zařadit Krupčík a Soukup, start prvního českého olympijského medailisty v biatlonu ale není stoprocentní. „Jardu škrábalo v krku, není úplně fit. Asi trochu prochladl během závodu,“ vykládal šéftrenér Ondřej Rybář.

Adeptem na Soukupovo místo je Ondřej Hošek, jenž by si odbyl premiéru ve Světovém poháru. „Je připravený, měl by to zvládnout, trať by mu mohla sedět. I v IBU Cupu ukázal, že má výkonnost,“ nemá Rybář obavy z případné změny, kterou může učinit nejpozději dvě hodiny před startem závodu.

Speciálně kvůli ženské štafetě dorazila do Oberhofu čerstvě jednadvacetiletá Markéta Davidová, která vylétla mezi elitu v minulé sezóně. A výborně se prezentovala i při štafetě v Hochfilzenu. „Dostává šanci jako mladá závodnice, s ní do štafety tak nějak počítáme, je třeba získávat zkušenosti,“ vysvětluje Rybář, jenž při skládání ženské čtveřice neměl složité rozhodování.

„Podle štafety v Hochfilzenu i výsledků tady nebylo o čem spekulovat. Dvě holky jsou jasné, Jessica předvádí stabilní střelecké výkony a z holek, které jsou tady, je na tom relativně nejlíp běžecky,“ líčí reprezentační šéftrenér.

Nejlepší muži absentují

Ne všichni jeho kolegové nasadili do štafet nejsilnější kvarteta, nebude startovat nikdo z tria nejlepších mužů ve Světovém poháru. Francouzi šetří Martina Fourcadea, Norové Johannese Tingnese Boea a Slovinci Jakova Faka.

V ženách nestartuje Anastasia Kuzminová, neboť Slovenky štafetu nepostaví, chybí i úřadující vítězka SP Laura Dahlmeierová z Německa, která byla přes Vánoce nemocná.