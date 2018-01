Pomýšlely jsme trochu výš, přiznala Vítková. Na střelnici se prala s mlhou

Českou štafetu dovezla Veronika Vítková v Oberhofu do cíle na devátém místě, o tři příčky níže než v prosinci v Hochfilzenu. Na vině byla především hodně nepřesná střelba Češek, které vedle jednoho trestného okruhu Jessiky Jislové musely osmnáctkrát dobíjet, což byla druhá nejhorší bilance ve startovním poli. I Vítková při obou položkách využila všechny tři rezervní náboje.

Markéta Davidová (vpravo) posílá do posledního okruhu štafety v Oberhofu Veroniku Vítkovou.

Podle trenéra Zdeňka Vítka je umístění v elitní desítce důvodem ke spokojenosti, vidíte to stejně?

Tím, že jsme byly v minulé štafetě šesté, jsme pomýšlely trochu výš, ale bohužel těch dobíjení jsme měly strašně moc a byla tam obrovská ztráta. Já měla před sebou Polku s Japonkou, bohužel Polku se mi nepodařilo předjet, protože jsem trošku víc chybovala na střelnici. Prala jsem se s mlhou, měla jsem zareagovat líp a vepředu si zvětšit kroužek.

V čem by vám to pomohlo?

Pak vidíte vepředu víc toho bílého kolem a terč se líp vystředí. Já si sice kroužek před startem trochu zvětšila, ale nebylo to dostatečné. Mlha v průběhu závodu byla ještě větší.

Vadil i vítr a sněžení?

To ani tolik ne, měla jsem v těchto podmínkách nástřel, tak jsem to úplně neřešila. Nejhorší byla mlha, terče jsem neviděla ostře a úplně jsme to nezvládla.

Ze střelnice jste do posledního kola odjížděla osm sekund za osmou Polkou Nowakowskou, věřila jste, že je ještě ve vašich silách ji dojet?

Jelikož v předchozích dvou kolech jsme ji vždycky dojela, říkala jsem si, že by to mohlo jít, i když ta mezera byla větší. První polovinu kola jsem se ji snažila dojet před tím dlouhým sjezdem, pak už jsem viděla, že je to asi marné.

Váš celkový dojem z Oberhofu ale bude jistě pozitivní zejména s ohledem na třetí místo ve sprintu.

Určitě můžu být spokojená. Po dlouhé době jsem se postavila na stupně vítězů a hlavně potvrdila tu stabilní výkonnost.