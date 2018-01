Byl natěšený i vystrašený. Něco takového ale český biatlonista ještě nezažil

Zažil jste někdy při závodě takovou mlhu?

Vůbec. Tohle jsou nejhorší podmínky, jaké jsem na závodech zažil. Vloni byl vítr na IBU Cupu, ale aspoň bylo něco vidět. Tady jsem střílel do bílé mlhy.

Jak jste se s těžkými podmínkami srovnával?

Největším problémem byla mlha, jinak ty podmínky nebyly tak šílené. Vítr byl poměrně slabý a trať v nejlepším stavu za dobu, co jsme tady. Jen ta mlha… Střílel jsem úplně naslepo, když jsem přijel, neviděl jsem ani celý terč. Pak to trochu povolilo, tak jsem odstřílel.

Vleže s jedním dobíjením, ve stoje s jedním trestným kolem.

Jsem rád, že bylo jen jedno, mohlo to být mnohem horší. Ale bylo to moje první trestné kolo ve štafetě snad za posledních pět let, takže super výkon to nebyl…

Viděl jste vůbec při druhé střelbě, jestli jste terč trefil?

Matně ano. Když přestanete koukat přes mířidla, je vidět o něco líp, takže částečně něco vidíte.

Mělo smysl v takových podmínkách závodit?

Moc ne, ale měli jsme to všichni stejné. Někomu to sedlo líp, jiný měl smůlu… Ale myslím, že za takových podmínek by se závodit nemělo.

Jak jste vůbec prožíval svou premiéru ve Světovém poháru? Do sestavy jste se posunul po onemocnění Jaroslava Soukupa.

Dozvěděl jsem se až ráno, že pojedu. Byl jsem nervózní, je to štafeta. Kdyby to byl individuální závod, je to jedno, takhle to byla větší zodpovědnost. Takže jsem se těšil a zároveň byl vystrašený. Ale mrzí mě, že jsem na závod chytil zrovna tyhle podmínky.

Co jste si říkal, když jste přišel na stadión a viděl je?

Nechci být sprostý, ale říkal jsem si, že si ze mě někdo dělá fakt pr..., jinak to říct nemůžu. (úsměv)