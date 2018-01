Pohoda je zpátky! Fourcade? Neskutečný, smeká Moravec před jediným přemožitelem

Věřil jste po startu sezóny, že se na pódium vrátíte tak brzy?

Upřímně, asi nevěřil. Běžecky to nebylo špatné už v Oberhofu, jen štafeta trochu kazila dojem, ale to byl bláznivý závod. A dneska to bylo hlavně o střelecké pohodě.

Pohoda se asi vrátila do celého týmu, tři jste byli v elitní desítce.

Rozhodně. Fyzicky jsme byli připraveni dobře, kromě Bouška (Michal Šlesingr měl problém s kolenem) jsme zvládli i vánoční trénink bez potíži. Ze začátku jsme úplně psychicky v pohodě nebyli, teď jsme získali impuls, že všechno funguje a není to náhodný výsledek jednoho člověka, ale daří se už od Oberhofu většině týmu včetně holek.

Vy jste v úvodu sezóny byl klidný s ohledem na manko v přípravě?

Úplně klidný ne, ale mohl jsem být relativně nejklidnější s tím svým letním tréninkem. Na začátku sezóny jsem od sebe moc nečekal, a i když to nebylo hvězdné, forma stoupala, aspoň jeden závod z těch tří vždycky nebyl zlý. Problém byl ve střelbě, ve sprintech jsem měl dvě chyby, to byl kámen úrazu. Teď jsme se všichni mohli opřít o stabilnější střelbu.

I běžecky už se cítíte optimálně?

Dneska jsem odjel celý závod sám, to mě mrzelo, přede mnou Rakušan Eberhard nestartoval, ani jsem nepotkal žádný vláček, v dlouhých rovinkách by mi pomohlo jet v háku. Ale běžecky to nebylo vůbec špatné, tempo jsem dokázal držet.

Fourcade byl přesto o dvě minuty na trati rychlejší. Věříte, že je i pro vás k poražení?

Mockrát se mi to ve svěťáku nepovedlo, určitě když jsem vyhrál na Holmenkollenu, jinak moc nevím… Jediné místo, kde s ním dokážu soupeřit, bývá na vrcholu sezóny, kdy je pod takovým tlakem na zlato, že vyrobí chybu, pak je šance ho porazit. Ale co teď předvádí, čtvrtý vítězství za sebou, i pojedenácté v sezóně na stupních, to je neuvěřitelné…

Po čtvrté střelbě s nulou už jste věřil, že vás stupně vítězů neminou?

Za mnou jeli Fourcade i Johannes Boe, pak tam už tolik úplně top lidí nebylo. Na dvacce se může s dobrou střelbou dostat dopředu skoro kdokoliv, ale věděl jsem, že jedu dobře a se čtyřmi nulami bych měl být do pětky. Johannes si boj o vítězství odstřelil na posledním stojáku, říkal, že zariskoval, protože jediná cesta, jak porazit Fourcadea byla to tam nasmažit, tím mi to malinko ulehčil.

Jak se těšíte na páteční štafetu? Povedený vytrvalostní závod dává naději na výrazně lepší výsledek než v Hochfilzenu (18. místo) a Oberhofu (štafeta stažena)?

Těžko říct, ten závod musí vyjít všem. I když tři lidi zajedou famózně, nemusí to stačit. Bylo by samozřejmě super, kdyby nám to vyšlo všem, pomohlo by to celému týmu i tomu čtvrtému pro psychickou pohodu.

A v neděli závod s hromadným startem. Na startu budete tři, ještě před Vánoci v Annecy jste se nenominoval ani jeden…

To je velké povzbuzení jet ve třech masák, ani nevím, jestli nás jelo někdy víc. Na to se těším.

Celkově si Ruhpolding užíváte víc než Oberhof, kde bylo velmi špatné počasí a nezdála se vám ani organizace?

Určitě. Tady tratě připravili tak, jak jsme ani nečekali. Báli jsme, že to bude hluboké, jak je teplo, ale sníh byl jak beton. Tři dny tu je krásně, i ta střelba je balzám, když člověk přijede a najednou vidí, co má… Pak je daleko lepší nálada, i když v Oberhofu samozřejmě za počasí nemohli.