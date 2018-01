Rána pro české naděje! Hvězdná Koukalová na olympiádu nepojede

Je už definitivně rozhodnuto? Minulá famózní sezóna slibovala medailové hody, ale nic z nich nakonec nebude. Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se podle tvrzení deníku Blesk nezúčastní olympijských her v Pchjongčchangu. List to tvrdí bez udání zdroje. Biatlonový svaz zprávu nekomentuje a v pondělí 15. ledna vydá oficiální stanovisko.

"Prohlášení biatlonového svazu bude v pondělí," řekl tiskový mluvčí svazu Tomáš Hermann. Podobně pro deník reagoval šéf biatlonistů Jiří Hamza. "Řekli jsme, že vydáme prohlášení," uvedl.

Osmadvacetiletou Koukalovou brzdí v přípravě už od léta potíže s lýtkovými svaly kvůli přetížení achilovek. Držitelka kompletní sady medailí z loňského mistrovství světa a bývalá vítězka Světového poháru proto ještě v této sezoně nezávodila.

Přijde prohlášení a uvidíme

Vítězka ankety Sportovec roku po jejím vyhlášení v prosinci v Praze uvedla, že v půlce ledna oznámí, zda na olympiádu pojede. Hry začnou v korejském Pchjongčchangu za měsíc 9. února.

"Se skončením olympijské nominace přijde prohlášení a uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat. Není schopná závodit, ale jakmile se bude nějaká informace rýsovat, tak se ji určitě z nějakého prohlášení nebo závěrů dozvíte," řekl šéftrenér Ondřej Rybář, který stál za úspěchy Koukalové, minulý týden novinářům na Světovém poháru v Oberhofu.

Koukalová poskytla od začátku zdravotních problémů dva rozhovory, naposledy začátkem prosince pro deník Sport. "Bolest mi zatím nedovoluje jezdit v nejvyšší intenzitě a pomalu se bohužel nezávodí," řekla v něm. To se zřejmě od té doby nezměnilo.

"Ať to dopadne jakkoliv, přijmu to. Je to osud," řekla také Koukalová. Jinak stroze informuje na sociálních sítích. Při vstupu do Nového roku psala, že do něj vykračuje s úsměvem, ale dodala: "Na tréninku už to taková paráda nebyla."