Šlesingr vytáhl štafetu ze suterénu, Česko bralo osmé místo

Českou štafetu netradičně rozbíhal nováček reprezentačního týmu Ondřej Hošek. Vleže dobíjel jednou, vstoje pak dvakrát a tím se výrazně zdržel, protože ostatní pálili přesně a rychle. Nakonec předával až devatenáctý se ztrátou 47 sekund. „Nevím, jak přesně to zhodnotit. Mrzí mě hlavně ta dvě dobíjení na stojce, bez nich by to bylo hratelnější. Nechal jsem se unést, střílel jsem překotně. Až náhradní náboje jsem si pohlídal, ale to čelo tam dost ujelo," líčil Hošek.

Michal Krčmář na druhém úseku se dostal do velkých potíží už při střelbě vleže, kde i kvůli třem dobíjením strávil na podložce více než minutu. „Byly to všechno moje chyby, ani jsem nebyl extra zadýchaný," říkal, když střelnici opouštěl až na 18. místě. „Špatně zaujal polohu, chytil tam velký zásek," litoval pro Českou televizi trenér Michael Málek. Stojku zvládl Krčmář sice bez dobíjení, jenže posun pro české kvarteto to nepřineslo. Měl na svém úseku až šestnáctý běžecký čas.

Michal Šlesingr vybíhal se ztrátou téměř dvou minut a pustil se odvážně do stíhačky. Při ležce zaznamenal nejrychlejší položku ze všech a Češi byli rázem na 11. místě. Vstoje musel dvakrát opravovat, ale běžecky patřil mezi nejlepší a předával osmý. Stejně jako krajan měl čtvrtý běžecký čas úseku i finišman Ondřej Moravec, jenž umístění pro reprezentační kvarteto pohlídal a kdyby nemusel dobíjet vstoje, mohl svést i boj o šestou příčku.

Rychlopalba Michala Šlesingra i jeho skvělé počínání na lžích bylo spásou pro českou štafetu. "Nechtěl jsem na střelnici strávit moc času, tak jsem to trochu risknul. Ležka vyšla perfektně, jelo se mi pak fajn, ale jak jsem se s maximálním úsilím snažil stahovat na trati, pak se to asi projevilo na stojce. Ale za ten výrazný posun v pořadí jsem byl určitě rád," řekl nejstarší z reprezentačního kvarteta.

Čtvrtý rok po sobě v Ruhpoldingu vyhráli Norové, tentokrát v nejsilnější sestavě a v cíli měli téměř půlminutový náskok na Francii, kterou ke stupňům vítězů vytáhl na třetím úseku úžasný M. Fourcade. Podobně výborně střílejícím Rusům pomohl na stupně vítězů finišman Šipulin. Italům takřka jistý bronz odstřelil při poslední stojce Chenal, když musel na trestné kolo a byl z toho propad až na sedmou pozici.