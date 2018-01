Zase stupně vítězů pro český biatlon! Vítková strhujícím finišem urvala bronz

„Konec byl hodně těžký, už jsem toho měla vážně plné zuby. Soustředila jsem se na poslední položku, podařila se mi nulově. Jak se přese mne přehnaly ty dvě vlčice, tak jsem chtěla zkusit jet o bronz. Věřila jsem si, že Kanaďanku dám, ona byla už hodně tuhá a v cílové rovince se mi to skutečně povedlo. Zdá se, že ta forma tam je, tak ať ještě měsíc vydrží," uvedla spokojená Vítková pro Českou televizi.

„V podání Vítkové super závod, je vidět, že chytila fazónu. Sice šla dvě trestná kola, ale bojovala do posledního metru a vyplatilo se jí to. Už to vypadalo, že se na pódium nevejde, ale v posledním kopci Kanaďanku Crawfordovou stáhla a ve finiši šla přes ni, takže paráda," říkal pro Českou televizi trenér Zdeněk Vítek.

Jedenáct závodnic odstřílelo úvodní položku čistě, nejrychlejší byla Běloruska Domračevová. Vítková poslala poslední ránu mimo terč, musela na jedno trestné kolo a vrátila se na 14. pozici. Eva Puskarčíková kroužila dokonce dvakrát, což ji poslalo až na 29. místo.

Mäkäräinenová rozhodla v cílové rovince

Také druhou ležku zvládla Domračevová čistě spolu s Italkou Wiererovou. Vítková tentokrát byla bezchybná, což pro ni znamenalo posun na šesté místo se ztrátou jen dvaceti vteřin na vedoucí tandem.

Vpředu byla ještě Kanaďanka Crawfordová, která po první stojce zůstala jako jediná se střeleckou nulou. Na zádech ale měla Domračevovou vracející se z trestného kola a vedle ní i Dahlmeierovou a Mäkäräinenovou.

Vítková si při třetí zastávce na střelnici neodpustila jednu ránu mimo terč, což pro ni znamenalo páté místo. Poslední položku ale zvládla čistě, stejně jako Kanaďanka a Češka tak vyrážela na trať za ní druhá o šestnáct vteřin. Jenže zezadu se za oběma hnal na lyžích neuvěřitelně rychlý tandem Mäkäräinenová, Dahlmeierová.

Poslední dva kilometry nabídly strhující podívanou. Finka nejlepším běžeckým časem urvala pro sebe prvenství před miláčkem domácího publika. Před Crawfordovou se ale v posledních metrech dostala i Vítková, porazila ji rozdílem šesti desetin vteřiny a po týdnu se tak zase může radovat ze stupňů vítězů.

Světový pohár biatlonistek v Ruhpoldingu - 12,5 km s hromadným startem 1. Mäkäräinenová (Finsko) 34:05,6 (2) 2. Dahlmeierová (Německo) +0,8 (2) 3. Vítková (ČR) +4,6 (2) 4. Crawfordová (Kanada) +5,2 (0) 5. Herrmannnová (Německo) +16,7 (4) 6. Domračevová (Bělorusko) +23,7 (3) 7. Vittozziová (Itálie) +25,8 (2) 8. S. Gasparinová (Švýcarsko) +31,7 (2) --- 30. Puskarčíková (ČR) +3:49,9 (5) Stav Světového poháru (po 12 z 22 závodů): 1. Mäkäräinenová (Finsko) 489 2. Kuzminová (SR) 470 3. Wiererová (Itálie) 399 4. Braisazová (Francie) 376 5. Herrmannová (Německo) 342 6. Dahlmeierová (Německo) 336 7. Vítková (ČR) 332 8. Džimaová (Ukrajina) 319 --- 28. Puskarčíková (ČR) 147 66. Jislová (ČR) 18 76. Zvařičová (ČR) 9 78. Davidová (ČR) 6