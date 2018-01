Biatlonová nominace na ZOH je kompletní! Poslední místo zaujme Johanidesová, zůstane ale doma

Česká výprava na zimních olympijských hrách tak bude mít 93 členů, což je vyrovnaný rekord. Stejný počet sportovců reprezentoval Česko v roce 2010 ve Vancouveru.

Šesté místo mezi biatlonistkami obsadila Johanidesová. Šéftrenéra Rybáře však na ME v Itálii příliš nepřesvědčila ani ona ani její konkurentka Lucie Charvátová. "Do nominace jsme nakonec dali Johanidesovou, ale bude necestující náhradnicí. Pokud si to situace vyžádá, do Koreje ji operativně povoláme," uvedl Rybář na webu Českého olympijského výboru.