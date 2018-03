Vůbec jsem nechtěla z postele, říká česká biatlonistka. Ale zažila velkolepé zlaté loučení

Po nebývalém zápřahu přišla zlatá juniorská tečka. Do bitvy se jí ale pranic nechtělo. „Toužila jsem po jediném. Zůstat v posteli a v klidu ležet," líčí Davidová pro biatlon.cz rozpoložení před startem pro ni nakonec zlatého závodu. „Musím říci, že jsem prostě byla protivná," pokračuje, zatímco trenér Jindřich Šikola kulantně podotýkal, že nebyla v optimální pohodě.

To vše po týdnech mimo domov. Už na konci ledna s dospělou reprezentací mířila na předolympijské soustředění do Kazachstánu, pak přesun do Koreje na hry, kde si užila plnou závodní porci. Poté zpět do Evropy a hned do Estonska.

Pohodu v nabitém programu hledala těžko. V Otepää začala 14. místem ve vytrvalostním závodě. Ani druhé místo ve sprintu ji moc nepovzbudilo. Ale v posledním závodě se vše rychle obrátilo, potvrdila roli favoritky.

„Na trati jsem zjistila, že se mi vlastně běží lépe než ve sprintu. To se mi hodně ulevilo. Z toho pak nakonec pramenila i docela slušná střelba. Čtyři chyby ve čtyřech položkách, to je na mě stále hodně slušný výkon," připomíná.

Oslo a pak exhibice

Teď si může dopřát odpočinek. A také dohánění studijních povinností na zemědělské univerzitě. Se Světovým pohárem se rozloučí pro tuto zimu v Oslu, finskou zastávku v Kontiolahti tento týden vynechá. Ruské finále také, protože česká reprezentace závody v Ťumeni bojkotuje s ohledem na okolnosti kolem dopingových záležitostí.

Čeká ji ale náhradní program v podobě exhibice a mistrovství ČR v jabloneckých Břízkách 24. března. „Potom snad s holkama z juniorského týmu oslavíme celou sezónu," těší se Davidová, mládežnickou kategorii neopouští s tak úplně lehkým srdcem. „Mám opravdu smíšené pocity. Za ty roky v juniorském týmu jsme s holkami utvořily výbornou partu. Zvykly jsme si na sebe a vedle dřiny jsme si užily i hodně legrace. Ale je mi jasné, že přestup mě nemine. Tak to prostě je."

Ale nemusí se ničeho lekat. Zdatně si vedla už v Pchjongčchangu, brala umístění ve druhé desítce - 15. byla ve sprintu, 18. v závodě s hromadným startem. „Markéta má předpoklady k tomu, aby se zařadila mezi osobnosti velkého biatlonu," podotýká Šikola, trenérský matador, který má na starosti juniorky.