Slovenská radost ve sprintu. České biatlonistky se nevešly do Top 10

Vítková byla největší českou nadějí, na start šla jako pátá, dvě pozice za ní Puskarčíková. Ve sprintu záleží především na střelbě, tu první zvládla Vítková bezchybně, všech pět terčů trefila. To samé předvedla Puskarčíková.

Při druhé střelbě rodačka z Vrchlabí minula poslední ránu vestoje a musela na trestné kolo a medailové pozice se jí vzdálily. "Tu poslední ránu jsem lehce odložila a pak jsem ji strhla dolů," řekla České televizi Vítková. "Byla to taková kalibrová rána na pěti hodinách," doplnil kouč ženského týmu Zdeněk Vítek. Celkově však umístění na jedenácté příčce hodnotil pozitivně. "Myslím si, že to byl povedený závod. I když to nebyla desítka, jedenácté místo je určitě povedené," poznamenal.

Naopak Puskarčíková byla opět stoprocentní. Obě dojely do cíle, Vítková byla průběžně druhá, její kolegyně čtvrtá a čekaly na výkony soupeřek – celkem bylo na trati 98 biatlonistek. "Jsem ráda, že jsem zakončila sprintovou sezonu dvěma nulami. Že jsem se ještě ukázala, že to umím. Doufám, že ty dva závody, co nás tady ještě čekají, se ještě taky trefím," řekla Puskarčíková. Pomalý běh ji ale srazil na 18. místo. "Moje pocity byly hodně náročné, řekla bych, že to každým závodem jde ještě níž a níž," dodala.

Jednou z nich byla také Jislová, která první střelbu zvládla bezchybně. Mezitím dojela do cíle Slovenka Kuzminová, která vedla i s jedním trestným kolem, předvedla rychlou jízdu na lyžích. Třiadvacetiletá Češka při druhé položce zaváhala. První tři rány zvládla, poslední dvě minula a musela na dvě trestná kola. Nakonec obsadila 71. místo.

Davidová pohořela hned v úvodu

Závod hned na první položce pokazila Davidová, první tři rány šly mimo, šance juniorské mistryně světa ze stíhacího závodu byly pryč. Poslední Češkou byla na trati Zvařičová, i ona jednou ale chybovala.

Po druhé střelbě Davidová odjížděla s jednou chybou a celkem si připsala v tomto sprintu čtyři nesestřelené terče. Čeští fanoušci čekali ještě na Zvařičovou. Opět si připsala jednu minelu. Celkové umístění? Davidová 78. místo a Zvařičová 88. příčka.