Hladil biatlonistce nohy, chtěl ji líbat. A nejen to

Nejen Gabriela Koukalová v minulých dnech rozčísla biatlonovou scénu všelijakými vztahovými záležitostmi. Ruský případ se ovšem jeví jako závažnější případ. Sergej Tutmin z tréninkového centra Moskevské oblasti měl nabízet závodnici Anně Mojsejevové, že jí bude výrazně nápomocen, pokud se mezi nimi „vytvoří vztah".

Oblastní centra tvoří základnu pro reprezentační týmy. Co konkrétně trenér požadoval po mladé příslušnici jednoho z nich? Podle jejího tvrzení pro ruská média ji nejprve chtěl u sebe na pokoji masírovat ve chvíli, kdy očekávala, že budou spíše analyzovat předešlé závody. Náznaky sexuálního sbližování odmítla.

Později si vynucoval, aby místo kalhot přišla na schůzku oděna jen do kraťasů. Namítla, že se může oblékat, jak chce. On jí to měl potvrdit, ovšem s tím, že si může jít po svém. Podlehla, oblékla se podle jeho přání. Měl jí pak hladit nohy. „Chtěla jsem zůstat v týmu," podotkla k situaci pro ruská média, přesto po dalším naléhání bylo zřejmé, že nemůže v družstvu vydržet. Později se jí povedlo nahrát hovor, při němž ji trenér měl znovu přesvědčovat, že by k němu ve vlastním zájmu měla být přívětivější. S tím, že on rozhodně není ten špatný, že to s ní myslí dobře a že je to běžná praxe.

Měl jí též slibovat, že se nikde nezmíní, že se dopustila tréninkového přestupku, pokud svůj vztah k němu přehodnotí.

Utekla ve chvíli, kdy se v servisní místnosti ocitla sama právě s trenérem, který využil situace a chtěl ji líbat.

Její situace se stále zhoršovala. Dostávala horší náboje, cítila, že je nechtěná, nakonec záležitost oznámila...

Trenér po provalení skandálu už není ve své funkci. „Případ jsme odevzdali prokuratuře, sportovkyně má naši plnou podporu a ochranu," citují zahraniční média ministra sportu Moskevské oblasti Roman Terjuškova.