Hamza byl na valné hromadě opět zvolen do čela českého biatlonu. Trenéři stále s otazníkem

"Chceme český biatlon udržet na pozicích posledních let. Pochopitelně i se zaměřením na mládež a trenérské zabezpečení. Opomíjet nechceme ani investice do sportovní infrastruktury. Cílem je také naše výraznější zapojení do mezinárodní biatlonové unie," řekl Hamza ČTK po zvolení.

Zatím není definitivně dořešeno jmenování nových trenérů a realizačních týmů mužů i žen. "Situace by se měla vyjasnit v průběhu příštího týdne," dodal Hamza.

V nadcházející sezóně se v Novém Městě na Moravě uskuteční dvě velké biatlonové akce. Od 22. do 26. srpna mistrovství světa v letním biatlonu a od 20. do 23. prosince je na programu třetí závod Světového poháru. To vše v éře bez hvězdné Gabriely Koukalové, která ani v příští zimě závodit nehodlá.