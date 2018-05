Zaměstnavatele vlastně ani nemění, v barvách policejního klubu jezdil, na vnitru zahajuje i novou kapitolu zapojení do pracovního procesu. Držitel historicky první české biatlonové medaile z olympiád Jaroslav Soukup by měl propříště působit v rámci Krajského ředitelství Libereckého kraje.

Od biatlonu bude vzdálen, i když specializaci si víceméně ponechá. Střelbu a běh a fyzickou přípravu bude vyučovat své budoucí kolegy. V ulicích jako policistu ho asi nepotkáte.

Vedle prohánění adeptů na službu se více hodlá zaměřit i na rodinu. I proto zatím odvrhl myšlenky na to, že by zkusil trénovat své následovníky v biatlonu a že by se sportem zažíval kolotoč, který měl na programu coby sportovec.

„Dva roky jsem nad tím přemýšlel. Byla tam ta myšlenka, ale s rodinou by to šlo těžko skloubit. Až budou děti starší, tak to třeba budu vidět jinak," říká pro biatlon.cz.

Testy už má za sebou

V kariéře pobral čtyři medaile z velkých akcí, získal i historicky první český cenný kov z biatlonu na ZOH, a to při sprintu v Soči, kde v roce 2014 přidal i stříbro ze smíšené štafety.

Po letošní olympiádě oznámil konec kariéry. V pětatřiceti letech pro něj přicházejí jiné časy. Nejprve přitom měl na programu přípravu na něco, co neznal.

„Mám za sebou psychotesty a fyzické testy. Nebylo to ale nic jednoduchého. Po sezóně jsem míval většinou pár týdnů volno, nyní jsem se musel cíleně připravovat. Třeba na člunkový běh a celomotorický test," nastiňuje Soukup a ví, že se pro něj život změní. „Každá normální práce pro mě bude úplně něco jiného. Těším se na tu zkušenost a zároveň k tomu mám respekt."

Prací u policie to ale nemusí skončit. „V budoucnu by se mi líbilo i něco kolem aut a motorek," nepřekvapuje sběratel legendárních pionýrů a majitel stroje Harley-Davidson.

Nemá však jen bezprostřední pracovní plány. „Rád bych s kamarády vyrazil na kolo, ale je hodně práce kolem domu a zařizování nové práce. Těším se i do posilovny. Že by mi však sport vyloženě chyběl, to se říct nedá. Úplně jsem se přepnul z biatlonu na normální život."