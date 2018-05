Fialová barva, nebe s hvězdami, její oblíbený motiv jednorožce… „Chtěla jsem ho na flintu, ale že to bude až takhle divoké, jsem netušila, až když mi bouchačka přišla,“ usmívá se Davidová. Největším konkurentem v anketě jí byl oranžový drak na pažbě Rusa Antona Šipulina.

Design měnit nebude

Davidová si nechala zbraň upravit ve Slovinsku. „Poslala jsem návrhy a fotky, co bych ráda a přišel mi výsledek, jaký jsem ani nečekala. Ale líbí se mi, je barevná, do oka bijící,“ popisuje talentovaná biatlonistka, která se stejnou zbraní plánuje vyrazit i do příští sezóny.

Na ni však zatím nemá myšlenky, víc ji po dovolené na Bali zaměstnává škola. „Mám zkouškové,“ přiznává studentka Zemědělské univerzity v Praze, oboru rehabilitace a asistenční práce se zvířaty. „Jsem ve druháku, ještě rok, napsat bakalářku a snad konec,“ plánuje Davidová.