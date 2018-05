Příchod fanoušků do Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě před závodem SP v biatlonu.

Nové Město bude třetí zastávkou seriálu, a to od čtvrtka 20. do neděle 23. prosince. SP tentokrát začne ve slovinské Pokljuce, protože tradiční zahajovací destinace Östersund je v téhle sezóně dějištěm MS, a ke slovu tedy přijde později. Druhé kolo uvítá rakouský Hochfilzen.

A pak už směr Vysočina! Ke slovu přijde biatlonový vánoční dárek pro české fandy. Jaký bude v éře po Koukalové? Kdo ví...

Co je jisté? V Novém Městě se určitě pojede na nově upravené trati. „Jde o naplnění dlouhodobého požadavku Mezinárodní biatlonové unie (IBU), televizních společností i držitele marketingových práv firmy Infront," vysvětluje svazový web biatlon.cz.

Změna proběhne v souvislosti s rekonstrukcí areálu před srpnovým MS biatlonistů na kolečkových lyžích (21.–26.), nová varianta má nabídnout přehlednější televizní pokrytí a změnu v rozmístění mezičasů.

Jak konkrétně se to všechno projeví pro diváky? Po startu či po průjezdu od střelnice z trestného kola nezamíří závodníci křížem doprava do podjezdu, ale na levou ruku směrem k diváckému sektoru trati H, tzv. Modříňáku – vlastně do místa původního závěrečného stoupání.

Nyní jej absolvují v obráceném gardu. Přibližně za půlkou sjezdu ovšem odbočí vpravo zpět ke stadiónu a napojí se na původní směr tratí k tunelu a na další stoupání za silnicí, odkud se vrátí na louku, přes niž nově povede příjezd na stadión se střelnicí. Závodníci přitom vystoupají až na „velblouda" (nadjezd), který představuje vstupní bránu stadiónu.

Toto strmé stoupání na louce bezprostředně před střelnicí či cílem může slibovat dramatickou zápletku.

Vedle toho změna přináší výrazné rozšíření původního sektoru H, který byl dosud jen stísněný v „Modříňáku". S tribunou teď organizátoři mohou i na louku a nabízí to i volnější pohyb diváků podél tratí, jako třeba v Anterselvě nebo Hochfilzenu.

Držitelé vstupenek do sektoru H budou mít příležitost vidět závodníky na trati hned dvakrát, a to na počátku každého okruhu ve sjezdu a v závěru ve stoupání před cílem.