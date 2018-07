Nechutné divadlo! Bojovník předstíral bolest, pak napráskal soupeři

Simuluje Ronaldo, filmuje Neymar. Na fotbale už to snad ani fanouškům nepřijde jako něco divného, když se hráč svíjí v bolestech, aniž by jej cokoliv trápilo. Ve světě bojových sportů se tohle nenosí, tedy až na výjimky. Třeba tvrďák z MMA Johnathan Ivey se během zápasu chytil za hrudník a vypadalo to, že je v úzkých. Vzápětí ale soupeře zasypal v oktagonu tvrdými údery, šokovaní fanoušci nestačili zírat.

Dvaačtyřicetiletý Ivey inkasoval v prvním kole tvrdý kop a po chvíli se chytil za hrudník. Fanoušci zírali v obavách, zda se hvězda nebude poroučet na podlahu, i soupeř - Travis Fulton - se zarazil. A v tom to přišlo. Místo kolapsu přišel drsný útok, kdy se Iveymu doslova splašila kladiva a zasypal soupeře, který spadl na zem, ranami. Sudí nakonec zápas zastavil.

„Naznačil jsem soupeři, že mi jeho kop ublížil. I od lidí jsem slyšel, že jsem předstíral infarkt a zneuctil soupeře, ale bylo to jinak. Mám rád zábavu, už jsem podobné věci v minulosti udělal, jen kvůli tomu, aby se pobavili fanoušci," nechal se slyšet bojovník s tím, že byl rád, když rozhodčí souboj zastavil. „Udělal to správně. Kdybych věděl, že proti mně stojí nějaký smrad, klidně bych ho bil dál a dál. Ale tohle byl Travis, Ironman. Kdyby to sudí nezastavil, udělal bych to sám. Soupeř byl bezbranný," dušoval se Ivey.