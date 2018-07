Tvrdý konec. Medvěd udeřil a zlomil soupeři nos, Pešta musí po ruské bitvě na operaci

V.I.P. S tímto označením dorazily do haly dvě hlavní tváře galavečera MMA, který proběhl v Jekatěrinburgu. Domácí hvězda Alexandr Jemeljaněnko a proti němu česká těžká váha Viktor Pešta. Řežbu v kleci pod hlavičkou organizace RCC vyhrál nakonec ve druhém ze tří plánovaných kol Rus, který po téměř osmi minutách povolil ruční brzdu a do minuty rozhodčí duel ukončil. Pešta byl od krve a měl zlomený nos. Po návštěvě ruské nemocnice ho čeká operace v Česku.

Laserová show, ruská produkce si s nástupy hlavních postav vyhrála, především u českého zápasníka, to hlavní se ale muselo odehrát v kleci. V prvním kole Pešta udržel soupeře na distanc a trefoval soka přesnými údery, ten v úvodních pěti minutách nenašel recept.

„První kolo bylo jasně ve Viktorově režii, dobře boxoval a trefoval. Byly tam nějaké pokusy o take down, ale v klinčích byl Alex velmi silný," okomentoval úvod Peštův trenér Dan Barták z Penta Gymu, zatímco jeho svěřenec mířil v noci zpět do České republiky.

Ve druhém kole se Pešta dostal ke svému plánu, Rusa hodit a na zemi tlouct. Dařilo se, jenže po třech minutách rozhodčí oba zvedl a ruský medvěd se probudil ze zimního spánku a začal lovit. Nekompromisně a úspěšně. Do minuty byl konec. Jeho pověstné ruce udeřily. Došlo i na kolena.

V Rusku odmítli operaci

„Ve druhém kole se Viktorovi povedl take down a skončil nahoře v guardu odkud soupeře zasahoval. Pak to rozhodčí zvedl. Z našeho pohledu moc brzo. Přišlo mi, že do toho chtěl skočit co nejdřív, aby tak pomohl Alexovi. Mám za to, že mu trochu - jak se říká - připískával," domníval se Barták.

Pomyslné třetí kolo Pešta absolvoval v nemocnici, kam odjel hned po zápase. „Má zlomený nos a kost vedle. Mohli ho operovat tady, ale zranění není tak vážné, aby nezvládl let, takže jsme zvolili operaci v Praze," okomentoval noční pouť trenér.

Sedmadvacetiletý Pešta v profesionální kariéře bojovníka MMA 14 soubojů vyhrál, 5 prohrál, v předchozích třech duelech odcházel jako vítěz, nyní prohrál. Soupeři je 36 let, má na kontě 28 výher, z toho 20 předčasně ukončených zápasů a 7 porážek. Nyní si drží sérii pěti výher v řadě. Bitvu na tři kola poznal naposledy před šesti lety, v pondělí odcházel z klece po druhém.

"Prohra znamená samozřejmě krok zpátky. Další zápas nepůjde ve Fights Nights Global hned o titul, ke kterému měl blízko. Cesta do UFC se zřejmě na nějakou dobu uzavřela. Je ale důležité si říct, že ukázal velký progres v postoji, a i když prohrál, předvedl skvělý výkon s jednou z legend světového MMA," dodal Barták.