Souboj nekompromisních pravých háků se blíží. Dojde na K.O.?

Michal Kotalík vs. Pavel Sabadash

Jiří Procházka vs. Martin Šolc

„Šolcík se vyjádřil, že mu stačí jen první kolo a trénovat na tři ani nepotřebuje. Já souhlasím. Sám jsem ve třetím nikdy nebyl. Trénuju samozřejmě ale i kondici. Martin má totiž poměrně tvrdou hlavu. Já už nedávno předpovídal, že tohle určitě skončí v prvním kole, maximálně v polovině druhého," odhaduje vývoj zápasu Kotalík, kterého můžete vidět ve videu s Pavlem Sabadashem, jehož ukončil v Košicích za půl minuty.

Teď by rád poslal k zemi Šolce, toho bijce, který například předvedl před lety výživnou bitvu s Jiřím Procházkou na GCF Fight Night 26, nynější hvězdou japonské organizace Rizin. Šolc nepatří k nejmladším, nejvyšším, ale jeho rána je pověstná. Právě on by měl být favoritem.

Jeho bomby Kotalík musí vstřebat, eliminovat, jinak se jeho šance na úspěch snižuje. Šolc dokonce zavtipkoval, že žádného Kotalíka nezná.

„Stát se může cokoliv, ale jeho tvrzení je bez respektu ke mně a docela bláhové. Mohl mi projevit trochu úcty. To, aby řekl, že ani neví, kdo jsem, a ví jen o mých problémech s váhou? To se bude docela divit," věří si Kotalík. Až v kleci se ale ukáže.

Podle sherdog.com má třiadvacetiletý Kotalík v kleci šest výher a tři porážky, poslední tři duely vyhrál. Jeho soupeři statistiky připisují devět vítězství a šest proher. Z posledních tří zápasů dva prohrál.