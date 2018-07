Nekompromisní síla v akci. Letecký den Terminátora Vémoly

Letecký den na vlastní kůži. Trénink s Karlosem Vémolou je srážka se silou a sebevědomím. Chytne, hodí, tluče, to je styl prvního českého bojovníka ve slavné UFC. Sport.cz se rozhodl, že podstoupí test mezi nejlepšími českými bojovníky MMA. Na úvod se představil Patrik Kincl, teď svoji největší zbraň ukázal Terminátor.

„Když někoho chytím, tak ho dorazím. Lidi říkají, že jen házím, mlátím. Chtěl jsem ukázat, že to není tak jednoduchý, jak si lidi myslí. Vypadá to jednoduchý, ale je to složitější," zhodnotil trénink s redaktorem Liborem Kalousem, který se připravuje na amatérský zápas v polovině října, ten absolvuje v Dobříši pod hlavičkou organizace GCF.

Na konci června Vémola porazil Kincla v O2 areně ve váhové kategorii do 84 kilo, v době testu Sport.cz měl o dvacet kilo více, Kalous o dvacet méně.

Největší zbraně českých bojovníků MMA Díl první: Ukázal svoji zbraň. S čím vyrazí Kincl na Terminátora Vémolu?

„Dáte si pneumatiku na sílu, ground and pound, lapy a pak s tebou Karlos párkrát hodí," představil nástřel tréninku André Reinders.

Vémola otočil i 400 kilo

Podstatné byly tři pasáže, kde Vémola ukázal svoji dominanci, tu, kterou předvádí v zápasech. Z posledních třinácti duelů dvanáct vyhrál, žádný Čech ho zatím neporazil.

Převalování pneumatiky, 250 kilo dali oba, Vémola se hecnul a otočil i 400 kilo. Mlácení do pytle - 10 kol: 30 sekund řežba, 30 sekund pauza, vše na střídačku. Oba vydrželi. Poté přišla práce u klece. „Chyť nohu, drž jako pes kost a hoď," zněl jasný povel. Omyl. Pak se předvedl profesionál z London Shootfighters. Stalo se to, co zažili už jiní. Vémola chytl a nekompromisně hodil. A takto stále dokola.

Celou reportáž můžete vidět v přiloženém videu.