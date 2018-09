Táta promluvil. Uvidí syna v další miliónové bitvě s irským čertem?

Byl to Floyd Mayweather senior, který odhalil, že dvě sportovní hvězdy měly dát řeč o druhém boxerském dějství mezi sebou.

„Nevím to jistě, jenom říkám, jak jsem to pochopil. Zdá se, že on (syn) chce znovu bojovat. Říkám, že si myslím, že spolu budou bojovat. Conor McGregor by si chtěl připsat vítězství," uveřejnil hlas bojovníkova otce server thesun.co.uk.

„Vybral jsem si toho správného tanečního partnera. Conore McGregore, ty jsi sakra šampión!" dodal na adresu svého protivníka před rokem Mayweather, když si připsal padesátou výhru v profesionálním ringu

McGregor je výrazná a kontroverzní postava světového MMA, Mayweather patřil k nejsledovanějším v boxu, platí to i nyní, i když je ve sportovním důchodu. Za oběma jsou miliónové davy fanoušků.

Opravdu jen odbočka?

Box byl epizodou pro vydělání tučné odměny, nyní má irský čert jiné plány. Čeká ho zápas roku v UFC, 6. října se potká v kleci s Chabibem Nurmagomedovem v Las Vegas. Soupeř, který ještě v oktagonu neprohrál, stejně jako Američan Mayweather v ringu.

Ir naposledy v kleci bojoval na konci roku 2016, podlehl mu Eddie Alvarez. Nurmagomed měl minulý fight v dubnu tohoto roku, nestačil na něj Al Iaquinta.

„Box byl příjemnou odbočkou, ale smíšená bojová umění jsou mou vášní," řekl před časem McGregor.

Uvidíme, jestli se ještě někdy nevrátí ke sportu, který byl znám už ve starověku.