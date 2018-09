Pikantní bitva, souboj generací o světový titul. Český box je krok od historického okamžiku

Trenérem domácí boxerky je Lukáš Konečný, ten v roce 2012 získal v Brně světový pás asociace WBO v lehké střední váze. Přijde druhý triumf?

„Viděla jsem pár jejich zápasů, má úctyhodné úspěchy, jsem stoprocentně připravená. Doufám, že se zakousnu, a to mi v zápase pomůže," věří Bytyqi ve svoji výhru. Půjde mezi provazy se sokyní, která je jen o rok starší než její maminka.

Souboj generací 46 let vs. 22 roků

Bytyqi, která má přezdívku Andělská pěst, má za sebou 13 zápasů, všechny vyhrála. Poprvé boxovala v březnu 2015, poslední zápas měla v červnu tohoto roku. Za pár týdnů ji čeká soupeřka, která má bilanci dvou výher a jedné porážky. Na první pohled má tedy málo zkušeností.

„Budu hodně nervózní, ale Fabče věřím. Úplně nevíme, do čeho půjdeme. Půjde o souboj generací. V profesionálním boxu toho nemá moc, ale vyhrála třikrát titul mistryně světa v thajském boxu, zaběhla i maratón za 3:25, má další úspěchy," řekl k vrcholu večera Konečný, který je trenérem i manažerem Bytyqi.

V boxerském světě jsou čtyři nejvíce uznávané asociace - WBA. WBC, WBO a IBF.

V plánu je devět zápasů. Představí se také Robert Racz ze Slovenska, který má na kontě 20 výher a žádnou porážku, proti němu nastoupí neporažený Vitkor Agateljan, šest duelů, šest vítězství. „Obrovská naděje slovenského boxu, 18 výher má před limitem. Tohle bude skvělý zápas, jeden pozná patrně první životní prohru v profesionálním boxu," okomentoval duel Konečný.

„Vím o zápase asi 22 dnů, cítím se ve formě, jsem mladý, proč do toho nejít. V životě se má riskovat," reagoval Agateljan, který poznal také tréninky v Austrálii.

V Ústí nad Labem vstoupí do ringu také těžká váha Tomáš Šálek, který ještě v profesionálním ringu neprohrál, zatím má sedm výher. A to mu je dvacet let. Příslib do budoucna pro český box.

„Máme v jednání, aby mohl nastoupit o titul mistra světa juniorů. Zatím řešíme dvě otázky - finance a domluvu s asociacemi, o který titul by se boxovalo. Zatím jednáme, více nemůžeme říct," pověděl k duelu Konečný. „Budu doufat, že o titul půjdu, na víc nemyslím," dodal Šálek.

Galavečer profesionálního boxu s názvem Boxing Live se uskuteční 22.9.2018 od 18:30 ve sportovním centru Sluneta v Ústí nad Labem.