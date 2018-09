Dva olympijští vítězové v boxu jdou proti sobě. Bitva těžkých vah o 770 miliónů

Povětkin získal olympijské zlato v roce 2004, jeho soupeř o osm let později. Tyto úspěchy byly jejich vrcholem mezi amatéry. Za pár dnů je čeká profesionální bitva. Osmadvacetiletý Angličan si drží 21 výher, ještě neprohrál. O jedenáct let starší Rus z 35 zápasů prohrál jediný s bývalým šampiónem Vladimirem Kličkem v roce 2013.

„Nemůžu se dočkat, až se vrátím zase do ringu. Minulý zápas jsem měl v březnu, to je dávno. Povětkin je velká výzva, na kterou se pečlivě připravím, jen blázen by ho podcenil," citoval Joshuu server thesun.co.uk.

https://www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer/videos/688803918147479/

O sobotním večeru budou ve hře čtyři pásy. Joshua vlastní tituly organizací WBA, IBF, WBO i méně významné asociace IBO. Je číslem jedna na světovém žebříčku a od toho se také odvíjí odměny za tento duel. Podle serveru telegraph.co.uk Joshua vydělá 20 miliónů liber, soupeř 6 miliónů liber. V přepočtu na koruny jde o částky 600 a 170 miliónů.

Dojde k překvapení?

„Boj o světový titul byl vždy mým cílem. Anthony Joshua má čtyři pásy a já je chci všechny. Jsem rád, že se náš boj se konečně uskuteční. Jde o setkání dvou olympijských vítězů v ringu, bude to dech beroucí událost. Utkám se s momentálně nejlepším boxerem na světě a 22. září chci šanci využít," nemůže se dočkat Povětkin.

Může dojít k překvapení a Joshua poprvé prohraje? Povětkin už bojoval s bývalými šampióny těžké váhy, jako jsou Vladimir Kličko, Chris Byrd a Ruslan Čagajev. Za pár hodin ho čeká patrně ale největší test kariéry.

Joshua je vyšší, což je vždy lepší, Rus je zase silný. Pokud nepůjde o vyčkávací duel, Povětkin bude zasahovat, Angličan zažije stav, se kterým se často v kariéře nepotkal. Nápor na psychiku, fyzičku. A hlava je důležitá, Joshua ví, že je favoritem, kterého bude hnát na stadiónu 90 tisíc fanoušků.

Vyjde z ringu opět jako král?