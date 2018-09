Oba milují boj. Vrátil jsem se, abych zavřel hubu malé kryse, odšpuntoval emoce McGregor

Blíží se show, kde dva hlavní představitelé slibují, že toho druhého rozbijí v kleci. Conor McGregor se potkal v New Yorku s Chabibem Nurmagomedovem před bitvou MMA, která vypukne 6. října v Las Vegas. Pánové v sakách, přesto bylo živo. Ir se posilnil i vlastní whiskey. Taková větší reklamni kampaň na sebe sama. „Kdybys vyšel z autobusu, byl bys mrtvý a já v cele,“ připomněl McGregor incident z dubna, kdy s dalšími zhruba dvěma desítkami lidí zaútočil na autobus převážející zápasníky. O pět měsíců později to byl on, kdo ovládl tiskovou konferenci. Byl ve svém živlu.