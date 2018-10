McGregor dostal po šílenství zdravotní stopku. Po dívčí válce ji poznala i Pudilová

Zdravotní pauzy nejsou ničím neobvyklým, jsou vystavovány jako prevence po tvrdých zápasech, kdy jsou zápasníci předčasně ukončeni, odejdou z klece otřeseni, případně v dosti pozměněném stavu.

Podobnou situaci zažila po svém minulém utkání v Americe v UFC také Lucie Pudilová, jenž předvedla přestřelku s Irene Aldanou, kterou nakonec prohrála na body. Jejich boj byl doslova dívčí válkou v kleci. Obě nakonec získaly speciální bonus 50 tisíc dolarů (milión korun) za podívanou, kterou předvedly.

„Dnešní sparing jen tak zlehka a pod kontrolou. Dle doporučení po stopce od lékařů z UFC, která trvala 25 - 30 dnů bez tvrdšího kontaktu. Naše ,,Příbramská Střela" se opět může za pár dnů naplno věnovat tréninku," napsal na svůj facebookový profil trenér české zápasnice Ladislav Erdélyi před týdnem, tedy téměř čtyři týdny po krvavé bitvě v Dallasu.

Volno teď nastoupil také McGregor. Nejde o překvapující zprávu. Ir dostal přesné instrukce - žádný kontakt do 28. října a volný režim do 6. listopadu.

Co se týče možného budoucího zápasu, je tato pauza bezvýznamná, do měsíce by McGregor do žádného duelu stejně nenastoupil. On i Nurmagomedov mají nyní v hlavách něco jiného. A to chaos a bitky po jejich vzájemném zápasu.

Dagestánec neudržel nervy na uzdě, nechal se vyprovokovat, přeskočil pletivo a vrhl se mezi fanoušky, k tomu byl McGregor inzultován přímo v kleci, sám se také zapojil do nečekaného pohybu v oktagonu po duelu. Nakonec oba opustili dějiště ještě před oficiálním vyhlášením.

Nevadská atletická komise má zasedat 24. října, tam by měl padnout verdikt po ostudě, která obletěla svět. „Je to vážný problém, žádná snadná záležitost. Boj musí zůstat v kleci. Důsledky musí odpovídat akci, která nastala," uvedl pro ESPN Anthony Marnell z Nevadské atletické komise.