Kdo je v džungli bojových sportů králem, dojde na bitvu neporažených?

„Oba jsme neprohráli, ale v džungli je jenom jeden král. Pojďme, proč ne. Samozřejmě, že králem jsem já, protože on (Mayweather) nedokázal McGregora srazit, já to provedl s lehkostí, takže bychom do toho měli jít," nechal se slyšet Dagestánec ve výzvě. On má v kleci bilanci 27 zápasů a stejný počet výher. Američan v ringu vyhrál 50 soubojů, ten poslední právě proti McGregorovi.

Souboj Mayweathera s Irem se zdál pro mnohé dlouhé měsíce nereálný, sci-fi, nakonec se ale uskutečnil.

Nurmagomedov je nyní navíc v situaci, kdy přesně neví, co bude. Poté, co minulý víkend po výhře přelezl pletivo a skočil mezi fanoušky, hrozí mu pozastavení činnosti v UFC a finanční pokuta. Pokud by se ho nejsledovanější liga zbavila, případně on nesouhlasil s verdiktem, o práci nebude mít nouzi.

V srpnu minulého roku se v Las Vegas utkal v boxerském duelu McGregor s Mayweatherem a padl. Konec nastal v 10. kole, kdy rozhodčí ukončil zápas předčasně. Ir byl vysvobozen z nakládačky. Boxer, který se vrátil ze sportovního důchodu, vyhrál svůj padesátý zápas v kariéře, žádný neprohrál a stal se nesmrtelným.

Vrátí se opět, načne druhou padesátku? Pokud tento Američan uvidí správnou finanční částku na smlouvě, je možné vše. "CBS, Showtime a MGM, ukažte šekové knížky," reagoval Mayweather na facebooku.

Jedenačtyřicetiletý boxer před pár týdny oznámil možný návrat pro jiný boxerský duel, kde by se mu měl postavit Manny Pacquiao, ale více se zatím neví.