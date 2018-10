Pozor! Vrací se drzý talent. Dostane zaplaceno za dobře odvedenou práci

V Brně budete mít zápas s Philippem Haarburgerem, co o něm víte?

Vím, jak se jmenuje a že nějaký profesionální zápasy má, přeci jenom nemůžu jít s úplným začátečníkem (smích). Soupeře neřeším, je mi jedno, proti komu nastoupím, soupeře vybírají promotéři, takže to není moje starost. Dostanu zaplaceno za dobře odvedenou práci.

Čekáte rychlý zápas?

To člověk nikdy neví, někdy jsem si řekl, že určitě vyhraju rychle, ale zápas skončil na body. Pak jsem si řekl, ano soupeř bude těžký, tohle asi v prvním kole neskončí, ale skončilo. Samozřejmě doufám, že vyhraju rychle, abych se zase nezranil (smích).

Poslední zápas jste měl 1. prosince 2017, ale zlomil jste si kotník, jak dlouho jste byl mimo provoz?

Netrénoval jsem téměř půl roku, tři měsíce jsem nemohl chodit, další tři měsíce jsem rehabilitoval. Pro mě, vášnivého sportovce, to bylo opravdu frustrující, ale co se stalo, stalo se, nijak mě to netrápí.

V profi MMA máte dvě výhry, jednu porážku, stihl jste za tři měsíce tři zápasy, všechny skončily v prvním kole. Jak vidíte svůj restart v kleci?

Před rokem jsem měl slušně našlápnuto, cítil jsem se skvěle, byla forma, chtěl jsem do vyšší soutěže a tam vyhrávat. Svůj restart vidím pozitivně, cítím se dobře, jsem chytřejší a celkově si myslím, že jsem během pauzy zmoudřel, ale v zápase je všechno jinak, uvidíme, jak se budu cítit.

Bude před zápasem trashtalk, vám sebevědomí nikdy nechybělo, drzost taky. Nebo jste se během nucené pauzy usadil?

Ano, trochu drzý jsem (smích), ale trashtalk nebude, z toho jsem vyrostl. MMA je založeno na respektu a úctě k soupeři, je to fair play sport, kde by neměl být prostor na urážení soupeře. Navíc nejsme v UFC, abych tady na někoho řval a házel po něm rudlík.

V kleci jste působil vždy sebevědomě, vrací se stejný střelec?

Sebevědomí člověku nesmí nikdy chybět. Já si myslím, že určitě ano, chci vyhrát, možná víc než kdy předtím.

Co jste vlastně dělal během sportovní pauzy?

Studoval (smích), musel jsem dodělat školu. Odpočíval jsem, trávil čas s kamarády a přítelkyní.

Prý jste si také zamiloval posilovnu a přemýšlel o fitness závodech?

(smích) No, a stále přemýšlím! Ne, to byla sranda, chodil jsem do fitka a kluci často říkali, že nevypadám špatně, ať zkusím Physique závody, ale to byla jenom sranda.

Trénujete v Primmat gymu, jaké tam mají plány do budoucna s vaší kariérou?

Všechno je ve hvězdách, zatím se soustředím na kariérní růst po pracovní stránce, ale můj trenér Marek Lončák pro mě vyhlíží soupeře na další turnaje, tak uvidíme, jsem pro každou srandu. Tímto bych mu chtěl poděkovat za všechno, to samé Eldarovi, rodičům, přítelkyni a nejlepšímu sponzorovi Hot Peppers.

Očekáváte, že se po Brně ozvou organizace, až zjistí, že Brichta je zpátky?

Už teď vědí, že jsem zpátky, takže se nebojím, že by nepřišla nabídka na další hezký galavečer.

Je vám jedenadvacet let, kariéru máte před sebou, kam chcete dojít, máte vysněnou metu?

Úplně vysněnou metu nemám, v hlavě nemám jasno co úplně chci, což není patrně správně. Nechci se nikdy zklamat a chci si dokázat, že jsem schopný naprosto všeho, naprosto.

Kdo je podle vás nejlepším českým zápasníkem MMA napříč vahami?

Tohle je hrozně těžké určit, je potřeba vzít v potaz všechny aspekty tohoto sportu. Z Čechů mám rád styl boje Patrika Kincla, ale nejlepší zápasník je Jirka Procházka.

Stále je vaším vzorem Conor McGregor?

Vzor, to je těžké, líbí se mi, jak v kleci zápasí, ale co předvádí mimo klec, je šílený. Takhle by se Champ neměl chovat, nerespektuje nikoho a všechno je mu u prdele. Ale celé MMA by mu mělo děkovat za to, kde je dnes.