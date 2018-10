Život na ostří žiletky, kde létají milióny. Tohle není žádná garáž!

Pokud si jako dítě stavíte stavebnici, bavíte se. Když spadne, začnete znovu, nic se neděje. Jestliže stavíte sportovní show do největší české haly, která může stát až dvacet miliónů korun, máte jeden pokus. A pokud jde navíc o premiéru, nervy pracují i ve spánku. Tohle je životní balanc na ostří žiletky. Na ní nyní stojí Ondřej Novotný, který připravuje galavečer Oktagon MMA do O2 areny na 17. listopadu. Návštěva okolo deseti tisíc lidí, zahraniční bojovníci, to vše si musí sednout v pravý čas na milimetr.

Jak náročné bylo domluvit pro Prahu amerického zápasníka Jeremy Kimballa, který měl poslední čtyři duely v UFC?

Zatím nejtěžší vyjednávání, které jsem zažil. Vlastně ještě stále je. Když to vezmu, tak řádově šlo o téměř měsíc komunikace.

Můžete popsat, jak tato anabáze probíhala?

Našel jsem si ho a oslovil. Bavil jsem se s ním, trenéry, managementem. Byla to spirála nálad, která se vyvíjela. On chce samozřejmě vyhrát, takže nebylo jednoduché se domluvit na soupeři.

Měl vítr z Miloše Petráška, který bude jeho soupeřem?

Z něj nakonec tolik ne, ale vadil mu Attila Végh, kterého jsem mu také nabízel. Poslal jsem mu videa, ukázal jsem mu, že nenabízíme malý turnaj, ale zase jsem mu neposlal všechno. Videa z velkých turnajů neposílám, oni potom mají strach. Myslí si, že jedou na garážovou akci. Ty jim vyhovují. U nás mají lidi představu, že všechny turnaje v Americe vypadají jako UFC, ale není tomu tak. A ani UFC nedává tolik světel a show, jako dáváme my. Dají světové zápasy, osvícený oktagon, ale více nejdou naproti.

V Česku je tedy lepší péče o fanoušky?

Všechny turnaje v Americe včetně Bellatoru nejsou dělaný pro diváky. Jsou na úrovni, a teď bez zlého úmyslu, jako řekněme v Čechách GCF, kde jde o prostor pro tisíc, patnáct set lidí. Totéž očekávají od nás. Nečekají, že to tady bude hrát, zářit, zažijí velkou pozornost, tohle neznají. Samozřejmě jsou potom nadšeni, ale také jim to přidává vrásky. Prostě strach.

Co vše od vás Kimball vyžaduje, když jde z UFC?

Má podmínky, chce tréninkové věci. Normálně se jezdí na akci na den konání váhy, protože pořadatel má výdaje s hotelem, cestováním, jídlem. On má ale teď zažitý fight week, takže chce přiletět 11. listopadu, aby si zvyknul na časový posun. Říkám, ok, letenku ti nastavím, zarezervuju hotel, ale to je celý, jde to za tebou. Nejsme UFC, neděláme fight week. Zkouší posunovat hranice, jde o kompromis. Řeší fotky, jak to bude se záznamy ze zápasů, aby se mohl v případě výhry hned pyšnit. Řešili jsme také mé kontakty na jiné organizace v Evropě. Pokud by se nevrátil do UFC, jestli by se nemohl ukázat někde za velký prachy třeba v Rusku. Kontrakt je takové lego.

A co samotná jeho výplata?

Paradoxně o penězích bylo jasno nejrychleji. Dohodli jsme se. On je nastavený, že patří do UFC. Viděl jsem jeho zápasy, má nějakou šanci, ale na TOP 20 to není.

A ta částka?

Já bych s tím problém neměl, ale kluci ji nechtějí říct.

Dobře. A v porovnání s českými zápasníky?

Má vyšší peníze, ale také jak který zápasník. Všichni víme, že český trh se zbláznil a všeobecně čeští kluci berou nesmyslný peníze. Já jim to přeju, ale jsou neprodejní do zahraničí. Víme, kdo to zbláznil, je to absolutně nad možnostmi trhu. Jakýkoliv Čech, který bere deset tisíc euro za zápas, tak je neprodejný do zahraničí, protože tu hodnotu nemá.

Nikdo ze Slovenska, z Čech?

Tuhle hodnotu má Ivan Buchinger, Tomáš Deák, Atila Végh a Karlos Vémola je možná na té úrovní. Na sto procent mu nedají v zahraničí takové peníze, které má tady.

Vaše organizace pořádá galavečer v O2 areně 17. listopadu, kolik stojí takový podnik?

Jde o suverénně nejdražší akci, kterou děláme. Násobně dražší. Jde o částku mezi deseti až dvaceti milióny korun.

Vyděláte?

To teprve zjistíme, to je ten infarkt, který z toho máme (smích). Řeknu jeden příběh. Když se potkám s Marpem, tak hodně věcí probíráme. A on mi řekl, pro mě je O2 arena investice, nepotřebuju vydělat, já vydělám jinde. Pro nás je Oktagon MMA příběh, který posouváme dál a dál. O2 arena je pro nás velká investice, stejně jsem to bral s galavečerem v Bratislavě, kde jsme byli v největší hale. Samozřejmě chci na konci plus, ale když tam nebude a budeme na nule, nebudu vůbec zklamaný.

Co ponížit náklady?

Ano, šlo by to, nemuseli jsme domluvit takové bojovníky, tři velké hvězdy - Kimball, Falcao, Whitney. Mohli jsme vzít někoho jiného, ale já to nechci, řekli jsme si s Palem (Pavol Neruda, spoluvlastník organizace), že tohle bude náš největší turnaj, že půjde o světové zápasy a lidi zažijí něco, co předtím ještě ne. Za tím si stojím.

Jakou máte nastavenou kapacitu haly?

Jedenáct tisíc fanoušků.

Neuvažujete o otevření horního patra O2 areny?

Máme tuto variantu připravenou, ale myslím, že k tomu nedojde.

Měsíc po vás bude ve stejné hale organizace XFN, která bude mít i horní patro...

Jasně, to bude na Marpa s Rytmusem. To je box, ty lidi nejdou na MMA. Lidi jdou na dva chlapy, kteří nemají s tím sportem až tak společného, navíc je to box, takže to neberu jako konkurenci.

Důvod?

Všeobecně se tady bavíme o sportu, který je u nás v plenkách. Vypadá to, že se tady pereme o velké peníze, ale není tomu tak. Stále bychom se měli snažit, aby z každého turnaje vytěžil i ten poslední gym v České republice, aby mu přišli lidi na tréninky. Pokud nám nebude růst podhoubí a nebudou návštěvy na menších turnajích, tak se nám to nevrátí. Přeju si, ať je na Marpa s Rytmusem vyprodáno, ať je plno v Pardubicích, prostě všude. Tohle je můj skutečný zájem, pak mohou lidi posoudit, kde a jaké zážitky dostanou, kde se ukotví srdcově. Tohle není sprint, tohle je maratón.