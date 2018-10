Borec, který si zaslouží velký respekt! Poražené dohnal i k slzám

Od narození mu chybí část pravé ruky. Nemá zápěstí, dlaně, prsty. I s tímto handicapem ale dokáže Jakub Zachoval porážet zdravé. Pro judo se rozhodl v sedmé třídě a prosadit se v něm dokázal díky velkému odhodlání. „Trenér mi tehdy řekl, že když mám jen jednu ruku, nemůžu judo dělat, nemůžu se prát. A to pro mě byla výzva. Vždycky, když mi někdo řekne, že něco nemůžu, ještě víc mě to motivuje,“ říká jičínský judista v našem videu.

Jakub Zachoval šel tedy za svým snem a brzy dokázal porážet zdravé soupeře. „Dřív to brali těžko, když jsem je porazil. Kolikrát jsem si i všiml, že začali třeba brečet. Hodně těžko nesli, že prohráli s někým, kdo nemá jednu ruku," přiznává.

Dnes má Jakub Zachoval na kontě stříbro a bronz z Českých akademických her a účastní se i republikových šampionátů. Medaili by chtěl brzy i z nich. „To by byl reálný, splnitelný cíl, vyhrát placku na mistrovství republiky. To bych si moc přál." uzavírá judista, jehož velkým vzorem je olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek.