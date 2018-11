Žádná exhibice, jdou se bít do ringu. Marpo poznává hranu, Rytmus si chce splnit sen

Marpo vs. Rytmus

Exhibice? Ne! Štípaná, která může trvat také jen pár minut. Galavečer XFN 15 se uskuteční 27. prosince v O2 areně. A nepůjde jen o večer MMA, tentokrát bude klec na konci přestavěna na ring, kde se uskuteční dva zápasy. Kromě duelu Marpo vs. Rytmus, půjdou mezi provazy ještě bývalý mistr světa Lukáš Konečný a Matúš Babiak ze Slovenska.

„Netrénuju úplně s béčkovými fightery, uvidíte 27. prosince. Nechci tady mlít nějaký pí..viny, s prominutím. Za mě budou mluvit činy v ringu. Lidi mě podceňovali celý život, a myslím, že jsem už několikrát ukázal, že to jde, něco jsem už dokázal," řekl k zápasu Otakar Petřina, alias Marpo.

Svůj pohled na boxerskou bitvu má i jeho protivník. Rapper Rytmus, civilním jménem Patrik Vrbovský.

Každý fighter chce vyhrát

„Tohle je další meta, trénuju box tři roky. Chci pozvednout tento sport a předvést co nejlepší výkon. Když něco dělám, dám do toho všechno. Je mi čtyřicet jedna let, dvoufázově trénuji a chci si splnit sen. Moje meta je vyhrát, každý fighter trénuje, aby vyhrál."

Zápas je vypsán na 6 kol po 3 minutách ve váze do 82,5 kilo. O duelu se ví měsíce, až ve středu se v Praze oba borci poprvé potkali na jednom místě. „Máme chodit na kafíčko? Prostě 27. prosince se potkáme," řekl při setkání Rytmus. „Má pravdu. Kávu si dáme 28. prosince," dodal protivník, který se kromě koncertování stará o dvě děti. „Koncerty mě rozšlehají víc než tréninky, snažím se jet dvě fáze, občas jednu, jedu asi hranu, myslím, že se to projeví, Patrik to pozná."

Tři dny po Štědrém dnu se fanoušci mohou těšit také na Karlose Vémolu a duel Petra Ondruše s Patrikem Kinclem. Dále do klece vstoupí Petr Kníže, Ivan Buchinger a další zápasníci.

Padne hranice 20 tisíc fanoušků?

O2 arena bude mít na tuto akci kapacitu 20 tisíc míst, 11 tisíc vstupenek je už prodáno. „Věřím, že dosáhneme na 100 %," je optimistou promotér XFN Petr Kareš.

Kincl a na druhé straně stolu Ondruš. Tihle dva se nemusí, což bylo poznat i při jejich představení před zápasem. „Slibuju, že to bude velmi zábavná podívaná," vyslal Ondruš k sokovi zprávu. Kincl s ledovým klidem odvětil. „Příprava probíhá přesně tak, jak by měla. Jdu silově a váhově nahoru. Chci se stát československou jedničkou ve střední váze, to je skutečně můj cíl. Píno (Ondruš) je excelentní postojář, ale v MMA je trochu jiný, proto z jeho postoje strach nemám."

Fanoušci se dočkají také zápasu, do kterého nastoupí Karlos Vémola, jméno soupeře ale ještě není známo. „Máme několik nabídek, zápas bude mít největší evropskou výkonnost. Uvažovali jsme o jednom českém jménu, bylo by to velké překvapení, ale nakonec to nebude pro 27. prosince," dodal Kareš.