UFC v Praze? Karty budou brzo odhaleny. Vémola chce do O2 areny Végha 

Dotek nejslavnější ligy světa v Praze? Zvěsti jsou takové, že by v Česku mohl proběhnout galavečer UFC, elitní ligy MMA. Tisíce fanoušků v největší hale a klec uprostřed. Česko zažilo NHL, vrcholná tenisová a basketbalová dramata v O2 areně, teď může dojít na elitní zápasníky. A nadšenci by se mohli dočkat i českého bojovníka. Karlos Vémola komunikaci potvrdil.

„Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Pokud to vyjde, tak si splním několik snů a vám několik slibů. Nejenže se dostanu do UFC, ale ukážu se v něm doma. Vyprodáme O2 arenu. Budu tlačit na UFC, ať podepíšou Attilu Végha, protože si to jako největší slovenský champ zaslouží být prvním Slovákem v UFC. Já bych proti němu mohl nastoupit a tím vám doručil úplně vše, co jsem slíbil, a hejteři ať se třeba poserou," potvrdil pro Sport.cz Vémola.

Informaci o UFC v Praze přinesl Facebook XFN, pod touto organizací je Vémola smluvně vázán. "Karlos Terminátor Vémola je zase o krok blíž svému snu a návratu do UFC! Dle našich informací je na spadnutí UFC event v Praze na konci února 2019 a my uděláme vše, co bude v našich silách, aby se Karlosovi a všem fanouškům splnil sen a historicky první zástupce naší krásné vlajky opět nastoupil do nejprestižnějšího kolbiště světa!"

„Zápas Vémola vs. Végh se odehraje buď na půdě XFN, nebo UFC. Tak jsou karty až do roku 2023, kdy XFN končí smlouvy s Karlosem Vémolou, rozdány," řekl před pár dny Petr Kareš, promotér XFN.

"Vždy jsem tvrdil, že UFC jednou v Praze bude. Více říci nemohu," okomentoval Kareš poslední informaci ohledně americké ligy v Praze ve čtvrtek odpoledne.

Oficiální oznámení má padnout začátkem příštího týdne a ve hře je sobota 23. února. Ta je nyní v programu haly stále volná. V UFC navíc působí nyní Lucie Pudilová, případná její účast na pražském galavečeru by dávala také logiku. Kdo by měl ještě šanci z československé scény nakouknout do UFC?

Karlos Vémola vs. Moise Rimbon

Fanouškům by se určitě zamlouval duel Vémola vs. Végh, ten by marketingově seděl do československého teritoria, odkud by se rekrutovalo nejvíce příznivců pro pražskou akci. V anketě Sport.cz se téměř 3500 čtenářů vyjádřilo k tomuto duelu - 87 % by tento zápas chtělo vidět.

„Attila Végh je pod exkluzivní smlouvou s námi a nyní s nikým o uvolnění nejednáme," reagoval na zprávu Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA.

Jaká bude realita?