Potvrzeno! Praha zažije galavečer UFC. Kdo má z Čechů šanci na zápas?

Potvrzeno, nejslavnější MMA organizace postaví svoji klec v Praze. UFC se představí v českém hlavním městě 23. února v O2 areně. Akce pro dvacet tisíc fanoušků byla ve středu večer potvrzena. Kdo vstoupí do oktagonu, to se ještě neví, ale největší šance z Čechů mají Lucie Pudilová a Karlos Vémola.

„Během pokračující expanze UFC po Evropě jsme Českou republiku dlouho sledovali. Jsme nesmírně rádi, že našim nadšeným českým fanouškům konečně přivezeme první akci. Těšíme se, že v této zemi posílíme značku UFC a pomůžeme k dalšímu růstu MMA. Bude to skvělý večer," je přesvědčený Senior viceprezident UFC David Shaw.

Vstupenky půjdou do veřejného prodeje v pátek 7. prosince v 10 hodin přes Ticketportal a jejich ceny začnou na 990 korunách. Členové Fight Clubu budou mít možnost pořídit si vstupenky už ve středu 5. prosince od 10 hodin. Předem registrovaní fanoušci získají přístup k nákupu ve čtvrtek 6. prosince v 10 hodin.

„To, že UFC zavítá do Prahy, vím už dva týdny a určitě je to skvělé pro české fanoušky. Teď bude mít možnost vidět na vlastní oči UFC více českých fanoušků, aniž by muselo utrácet za letenky, hotely. Ovšem není to tak, jak se doslýchám z mnoha míst, zásluhou žádné promotorské skupiny z České republiky, že UFC zavítá k nám právě teď. UFC má v Evropě dlouhodobě vytipovaná místa a arény, kde můžou své akce pořádat a nyní přiveze svoji show do Prahy, která splňuje jejich požadavky. Dle mě na tomto turnaji budou, pro nás bohužel, pouze dva čeští bojovníci, a to Lucie Pudilová a Karlos Vémola," je přesvědčený Michal Hamršmíd, bývalý zápasník a promotér organizace GCF.

Popularita MMA roste po celém světě. Česko je domovem jedné z největších ženských hvězd UFC Lucie Pudilové, která nedávno prohrála těsně na body s Irene Aldanovou. Epická bitva mezi těmito dvěma bojovnicemi byla oceněna dokonce bonusem za bitvu večera na UFC 228, kde Češka vyinkasovala 50 tisíc dolarů.

A právě Pudilová má velkou šanci se ukázat v Praze.

„UFC Fight Night je největší událostí českých bojových sportů v historii. Pevně věřím, že bude přizpůsobeno také českým fanouškům, a to nejen, co se týče výběru zápasníků, ale i dostupnosti vstupenek. Lucie Pudilová a Karlos Vémola jsou podle mě jasnou první volbou. Pevně věřím, že nadešel také čas pro přestup Jiřího Procházky z Rizzinu do UFC. Fanoušci by s nákupem vstupenky určitě neměli váhat. Myslím, že se tento event prodá do 48 hodin," reagoval pro Sporz.cz Petr Kareš, organizátor XFN.