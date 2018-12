Dojde na dívčí válku v Praze? Pudilová chce v lidech probudit hrdost

První česká stopa pro premiérové UFC v Praze je potvrzená, a nejde o překvapení. V O2 areně se 23. února 2019 postaví do klece Lucie Pudilová, která je v současnosti jediným českým zástupcem v této věhlasné lize. Kdo bude další? Spekulacím se otevírají dveře.

„Kdo další z Čechů se představí na UFC Fight Night v Praze? To si netroufám říct, přeji to každému, koho si UFC z naší země vybere. Ale zároveň vím, jak těžké je se do této organizace propracovat," říká Ladislav Erdélyi, který Pudilovou trénuje.

Dlouhé roky české MMA žilo po menších halách, nebylo středem zájmu, vyvíjelo se, čekalo na šanci. Zlomovým momentem na vzestupu se dá označit, když se do podvědomí fanoušků vryl Karlos Vémola. První Čech v UFC, postava, co umí komunikovat, prodat se. Zaujme i ty, kteří ho nemusí.

„UFC v Praze pro české MMA znamená další velký krok, a to i pro ostatní bojové sporty, ale to nemusím zdůrazňovat, už se o tom v tomto směru napsalo dost," potvrzuje zájem Erdélyi.

Kdo vkročí v Praze do UFC klece, je zatím ve stádiu jednání, Pudilová má podepsaný druhý kontrakt s touto organizací a nyní jí management vybírá soupeřku.

I když Češka nezná jméno a tvář sokyně, netrápí se. Nyní je podstatné, že bude v Praze. „Pochopitelně byla plná nadšení a radosti, že bude mít možnost zápasit v České republice a ukázat především domácím fanouškům jak jinak než atraktivní zápas, tak jako doposud předváděla svůj styl boje ve světě," je přesvědčený trenér, který ji připravuje v Příbrami.

Pudilová má v MMA bilanci osmi výher a tří porážek. Pod hlavičkou UFC má čtyři zápasy, v polovině byla úspěšná. Minulý duel sice prohrála, ale svým výkonem nadchla, až si vysloužila navíc odměnu 50 tisíc dolarů za představení večera. Stejně jako její soupeřka Irene Aldana. „Neuvěřitelný zápas, opravdu dívčí válka," okomentoval show z Dallasu André Reinders. Dočká se na dvacet tisíc fanoušků v Praze další dívčí války?

Pudilová se bude v podobném duchu chtít předvést i v Praze, trenér je o tom přesvědčen.

„Lucka nechá v zápase vše, chce, aby na ni lidé byli hrdí. Žádnou vysněnou soupeřku nemá, koho ji UFC vybere, je zatím v rovině jednání. Sami čekáme z jakého kontinentu Lucčina soupeřka bude."