České MMA se dostane na západní mapu světa. UFC vyprodá Prahu za jeden den

Vstupenky na UFC v Praze se prodají během jednoho dne. S takovou predikcí přišel Ondřej Novotný, organizátor galavečerů Oktagon MMA a komentátor bojových sportů. Jak on vidí únorovou návštěvu nejslavnější MMA ligy, která se premiérově představí v Česku a vrátí se ještě někdy miliardový americký cirkus do samotného srdce Evropy?

„Bez ohledu na to, kolik se na akci objeví lidí, českých zápasníků, tak by se české MMA mohlo více dostat na západní mapu světa. Na východní už jsme. Teď by mohli být vnímáni více naši lidé, generálně by se mohli dostat k lepším zápasům.

Kdo má šanci bojovat na UFC v Praze?

My spekulujeme, v zahraničí spekulují, zajímají se o jména, kdo by mohl, kdo ne. I když se tam někteří nedostanou, dostanou se do podvědomí. Například, proč jste nevzali Jirku Procházku, proč je v Rizinu, proč nešel do UFC atd. Na kluky zasvítí světlo, i když se na akci nedostanou. A to z důvodu, že nebyli ve výběru UFC pro Prahu, případně ze svého rozhodnutí, jako to je v případě Procházky, Melouna (Miloš Petrášek), Kozmy.

OKTAGON 10: Miloš Petrášek vs. Jeremy Kimball, český zápasník poznal sílu veterána UFC.

Kolik Čechů se postaví 23. února v Praze do klece?

Čím dál více manažerů se mi ozývá, jestli nechci říct nějaká jména, což bývá známka, že bude možná více lidí, než jsem předpokládal. Já myslel na tři čtyři, ale invaze by mohla být větší, ale jde o moji spekulaci a jsem skoupý tomu věřit. Nemyslím si, že na to máme tolik kvalitních lidí a UFC by mělo extra zájem.

Vy máte pod sebou zápasníky z organizace Oktagon MMA, kontaktovala vás UFC?

Máme jednání s lidmi, kteří mají k UFC blízko anebo si Palo (Neruda, spoluvlastník Oktagon MMA) psal s dvěma manažery, kteří mají tohle na starosti. Psali jsme si naše představy, jména s lidmi, kteří přímo rozhodují o kartách na galavečerech. Tito dva Američané mají prsty na kartách v UFC. S těmi jsme v kontaktu dlouhodobě.

Lucie Pudilová má zatím jako jediný český zápasník/ce jistý start v Praze.

facebook: Lucie Pudilová

Prodej vstupenek začíná v pátek 7. prosince dopoledne, jaké obsazení karty bojovníků čekáte?

Budou to chtít mít prodané za chvíli, takže rozhodně tady budou Rusové, někdo z Anglie, Irska, Německa, Polska, karta bude hodně evropská. Pokud by domácí scéna měla čtyři zápasníky, kde Lucka Pudilová je jasná, k tomu někdo ze Slovenska, tak to je vcelku velkorysý, protože zdaleka se tohle neděje vždycky.

Za jako dlouho bude vyprodáno?

Myslím, že do druhého dne je vyprodáno, půjde o jeden den. Praha je levná, atraktivní, zároveň lístek může být vánočním dárkem. Takový dárek si každý rád koupí po celé Evropě. Pro Angličana je UFC v Praze levnější než UFC v Londýně.

Půjde o ojedinělou zastávku této organizace v Praze?

Tohle nikdo neví, jde o holou spekulaci. Holandsko je bojově velká země, měli UFC jednou a od té doby čekají, to samé se dělo Němcům, Švédům. Na sto procent jsme se dostali na mapu a jednou se k nám UFC vrátí, ale zastávka každý rok? Nejsme Londýn, v Irsku také nemají takovou akci každý rok a že tam potenciál mají. Buďme k sobě upřímní. Pokud dvakrát za tři roky, tak to bude stále skvělý.