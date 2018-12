Dvě jména bijců pro Prahu. Každý hraje s jinými kartami

Jeden zažil nejslavnější MMA ligu na vlastní kůži, poznal atmosféru UFC. Druhý patří mezi výrazné bojovníky v japonské organizaci Rizin. Viktor Pešta i Jiří Procházka žijí v úvahách fanoušků jako jména, která by se mohla objevit na pražské kartě UFC 23. února 2019. Jaká je realita?

„Zatím mě nikdo nekontaktoval a ani to nějak moc neočekávám, přece jen jsem poslední zápas prohrál," reagoval pro Sport.cz Pešta, který svůj minulý duel absolvoval v červenci v Jekatěrinburgu a odnesl si z něj zlomený nos, ten mu počechral Alexandr Jemeljaněnko na galavečeru organizace RCC.

Pešta musel poté na operaci, měl několikatýdenní pauzu a na tréninky následně vyfasoval speciální masku. Začátkem října odletěl na Floridu, kde trénuje na další bitvu v kleci. Prahu patrně jako zápasník nezažije.

Viktor Pešta vs. Alexandr Jemeljaněnko

„Nečekal jsem, že k turnaji UFC u nás dojde takhle brzo, ale jsem za to rád. Pro českou scénu je to rozhodně dobře, jde zase o další krok k tomu, udělat z MMA u nás mainstreamový sport. Předpokládám, že to přinese další zájem médií, což je vždycky fajn," vyjádřil se Pešta k pražskému turnaji UFC v Praze.

Procházka je v jiné roli, byl osloven, UFC má zájem. V první řadě Procházku čeká na konci roku zápas v Japonsku, kde se utká s Emanuelem Newtonem. Informace, která je oficiální a potvrzená.

Situace okolo účasti v Praze je následující.

"Je pravdou, že jsme s UFC v kontaktu, zájem z jejich strany je. Rizin nás po dohodě na tento výjimečný turnaj uvolní, to je již dohodnuto, což je od nich velice vstřícný krok. UFC má o Jirku zájem, ale naproti tomu zase požaduje vícezápasový kontrakt. A vzhledem k tomu, že s Rizinem máme stále aktuální smlouvu, nejde se logicky upsat jiné organizaci, byť je to UFC. Pakliže by došlo k tomu, že UFC na jeden zápas přistoupí, s radostí se v Praze Jirka ukáže," vysvětlil situaci jeho trenér a manažer Martin Karaivanov. Naposledy brněnský bijec poslal k zemi Jakea Heuna.

Jiří DENISA Procházka vs. Jake Heun na galavečeru Rizin 13

Procházka se nyní připravuje na čtyřiatřicetiletého Američana, který tři poslední duely prohrál. On má skóre 26 výher a 13 porážek. Český bojovník si drží bilanci 22 vítězství a 3 prohry. Procházka posledních šest soubojů vyhrál.

"Soupeř, byť má v poslední době negativní bilanci, porazil dvakrát King Moa, porazil Ilira Latifiho, porazil Attilu Végha a vybojoval tím titul šampiona Bellatoru. Emanuel nemá co ztratit, může na nás pouze získat, což je o to nebezpečnější. Na Jiřím je obhájit dominantní pozici a potvrdit tím svoje kvality, což je naopak o mnoho těžší než jít do zápasu jako outsider a jen překvapit," dodal Karaivanov.