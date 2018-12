Z prvního tréninku odešla zbitá. Teď armádní veteránka vyrazí krotit českou hvězdu

Holka, která vyrostla s armádou v zádech. To je soupeřka Lucie Pudilové pro 23. února do O2 areny, kdy se poprvé v Česku představí UFC, první liga MMA. Američanka Liz Carmoucheová vyrůstala za zdmi vojenských základen, její otec pracoval totiž ve vzdušných silách. Ona se nakonec dostala k námořní pěchotě, kde strávila pět let.

Začínala ve dvanácti letech na základně v japonské Okinawě, kde vyrůstala. Komunikovala s vojáky, viděla jejich překážkové tréninky, testy. Fyzický dril se jí stal každodenním chlebem. Poslouchala příběhy lidí kolem sebe a začala se více zajímat o armádu. Nakonec strávila v uniformě tři roky na Středním východě. Poté se vrhla na sport.

„Když mi skončila smlouva s armádou, začala jsem sledovat MMA. Dva měsíce poté jsem zahájila tréninky. Vzpomínám si na první zápas, ale nepamatuji si, s kým jsem šla. V hlavě mi ale zůstalo, že vidím spoustu krve, byla jsem úplně znechucená. Myslela jsem, že jsou všichni jako barbaři. Přišlo mi směšné, že se lidé baví, když jiní trpí," řekla před lety v rozhovoru pro Sport Illustrated.

Lucie Pudilová zná soupeřku pro Prahu.

„Měla jsem roztrhané oblečení, byla jsem unavená a zbitá, ale usmívala jsem se, milovala jsem každý okamžik," vzpomínala na seznamovací trénink bojovnice z Louisiany, která si první profesionální zápas MMA připsala před osmi lety.

Armádní dril jí ulehčil také v kleci. Neodmlouvat a makat. Fyzický výkon a nastavení hlavy jí pomohlo posouvat se vpřed.

„Myslím, že tohle mi významně pomohlo. Pro srovnání, jít do Iráku - nebo jít do tréninkového kempu? Získala jsem zkušenost, která mě učinila silnější, nic mě nemůže zlomit," věří si Američanka, která se učila japonsky, arabsky, španělsky a také trochu francouzsky.

Za více než dva měsíce Američanka přijede bojovat do Prahy, a to v muší váze, která má horní hranici 57 kilo. Pudilová jde o váhu níže, její soupeřka má tuto váhu ráda. „Nikdy jsem se necítila tak dobře. Mé odhodlání se nezměnilo, ale má strava. Snadno jsem dala váhu," chlubila se v červenci na facebooku dva dny před zápasem. Podle fotek je vidět, že moc tuku její tělo nemělo.

Carmoucheová se nebrání novým tréninkovým metodám, vrhá se i do vodního posilování a her. „Pomáhá mi to v růstu, miluju to," je nadšená z každého pohybu sportovkyně, která před pár dny obdržela černý pásek v brazilském jiu jitsu.

Američanka Liz Carmoucheová a její vysekané tělo před zápasem.

V Praze uvidí vyprodaná O2 arena zápasnici, který má v UFC za sebou osm zápasů, drží si vyrovnanou bilanci 4:4. Američanka se ve své kariéře v kleci potkala také s bývalou hvězdou MMA, v roce 2013 byla nad její síly Ronda Rouseyová. Teď ale myslí na rok 2019 a Pudilovou.

