Doping, který dopingem není. Galavečer MMA přesunuli o 400 kilometrů

Tohle nepotěší. Jen si to zkuste představit. Chystáte se na turnaj MMA v Praze a pár dnů před akcí je přesunut do Bratislavy. Docela jobovka. V Americe u organizace UFC realita dnešních dnů. Turnaj UFC 232 se měl konat 29. prosince v Las Vegas, ale byl necelý týden před zahájením přesunut do Los Angeles, což je rozdíl 400 kilometrů... Důvodem je dopingový škraloup Jona Jonese, který má hlavní zápas večera.