Další dvě jména pro UFC v Praze potvrzena. Dojde na souboj Angličana se Švédem

Teymur má ve statistikách 6 výher a 2 prohry. Skvěle začal, ale poslední dva duely mu nevyšly. Fishgold je zkušenější, má 17 vítězství a také 2 porážky. Před posledním nezdarem v říjnu dokázal sedm soubojů vyhrát.

Čeští fanoušci čekají na české jméno, které by se mohlo na galavečeru představit, zatím je jistá jen Lucie Pudilová. Ta se v muší váze postaví proti Liz Carmoucheové.

Jako hlavní zápas pro Prahu byl potvrzen duel mezi světovou čtyřkou v polotěžké váze Janem Blachowiczem a sedmým zápasníkem žebříčku Thiagem Santosem.

Součástí akce bude také souboj v těžké váze mezi Stefanem Struvem a Marcusem Rogeriem de Limou.

Premiérová akce UFC v České republice vyvolala vlnu nadšení a vstupenky byly vyprodány velmi rychle. Do haly přijde okolo 16 tisíc fanoušků.

Část příznivců MMA by si přála, aby se do klece postavil také Karlos Vémola. „Bude záležet, jestli UFC chce nabírat nějaké Čechy. Pokud ano, kdo jiný by tam měl nastoupit než já. Pokud Čechy nebudou chtít, protože arenu vyprodali během dvou hodin, tak nemusí Čechy nabírat, tak to bohužel nedopadne, ale dopadne to jindy. UFC se sem bude vracet. Pokud nebudu v únoru, budu třeba na jaře, další rok. Je to otázka času," řekl Vémola před měsícem.

Od té doby se nic nezměnilo. Žádný další Čech ani Slovák nebyl zatím potvrzen.