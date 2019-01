Mamut řízl do českého MMA rybníku! Chce to více sportu a méně cirkusu

Jaké může být setkání s Mamutem? Určitě překvapivé a otevřené. Zápasník MMA, který v těžké váze stihl devět zápasů a jen jednou prohrál, přešel ke komentování. Rozhovor měl jasný směr, jaký byl přerod zápasníka v muže s mikrofonem. Nakonec se povídání nad dvěma kávami posunulo do více směrů. Jiří Mamut Paluska do českého MMA trochu řízl, nabídl pohled člověka, který zná toto prostředí zevnitř.

Je u vás reálný návrat do klece?

Je mi čtyřicet, nějaká nadváha tam je, takže asi tak (smích). Vážně. Přemýšlel jsem o tom, ale vše je o zdraví, takže uvidíme.

U MMA stále působíte, jste trenérem, jak jste se dostal ke komentování zápasů v televizi?

To je docela vtipný. V MMA jsem byl zápasníkem, trenérem, rozhodčím, a nakonec i komentátorem. Kamarád Michal Prstek měl jednou něco komentovat, ale nemohl, tak mi zavolal, jestli to nevezmu. Takže úplná náhoda, myslím, že to byl turnaj GCF.

Jiří Paluska (vlevo) a jeho highkick.

Archiv: Jiří Mamut Paluska

Jaká byla premiéra?

Všechno úplně jinak. Zvláštní, zajímavý. V té době jsem neměl tolik nakoukané nějaké vzory, takže jsem do toho šel pudově. Jak jsem to cítil, tak jsem mluvil. Měl jsem ale představu, protože znám zákulisí. Nejsem profesionální komentátor, chtěl jsem nabídnout více zajímavostí, když jsem byl profesionálním zápasníkem a trenérem. Pokud se někdo úplně neorientuje v MMA, tak pro něj není až tak podstatný, jaká páka je nasazována, ale možná ho více zajímají věci okolo.

Kolik galavečerů jste komentoval?

Statistiky nemám, viděl bych to na desítky.

Ve vašich začátcích tady bylo přes MMA především jedno jméno...

Jo, jo, komentátorská celebrita a hvězda Ondra Novotný. On je opravdu velmi dobrý komentátor. Párkrát si mě pozval na UFC, jinak jsem převážně komentoval večery GCF, které tu v té době prakticky jediné byly v televizi.

Viktor Pešta a Jiří Paluska při komentování.

Archiv: Jiří Mamut Paluska/Czechfighters.cz

Poté vznikly další organizace, dnes jsou hodně vidět Oktagon a XFN...

U druhé jsem komentoval asi čtyři turnaje, ale musím říct, že politika, která se šíří kolem XFN, pohled na bojové sporty se tak zásadně liší od mého pohledu, že dám přednost GCF, to je mi bližší.

Proč, v čem se liší, jaká politika?

České MMA vnímám před Vémolou a po tomto pánovi. Před Vémolou to bylo to, co jsem absolutně miloval, šlo o sport, základní lidský pud – boj. Dva lidé si v kleci dokazovali, kdo je lepší, silnější, kvalitnější. Všichni jsme se znali a respektovali. Pak přišel tenhle člověk z Anglie a vnesl do MMA něco, co se mi nelíbí.

A to je co?

Aroganci a hloupost. Pro mě je to takový český Miloš Zeman MMA. Člověk ho může milovat, když sportu nerozumí, pokud je ale člověk do sportu trochu zasvěcený, ví, že MMA je dřina a patří sem i respekt k druhým, pak musí takové chování odsoudit. A tím se dostávám oklikou k XFN, protože Vémola je pro tuto organizací nosnicí, zlaté vejce, které přináší peníze.

Ale je tu poměrně velká skupina fanoušků, která má na Vémolu opačný názor, to nemůžete přehlédnout, ne?

Pro mě to je člověk, který nerozlišuje mezi lží a pravdou. Už jsem slyšel asi čtyřikrát, že má posledního českého soupeře. Protivníky si nevybírá, půjde s kýmkoliv. Není to pravda. UFC ho pomalu prosilo, aby tam mohl zápasit. Nevrátí se tam. UFC ani neví, že takový člověk existuje. Pokud povím něco a není to pravda, řeknu, ok, spletl jsem se. Jenže když jde o záměrnou lež, tak pro mě ten člověk není zajímavý.

A proč má tedy tolik fanoušků?

Mají ho rádi, protože málokterý z jeho fanoušků sportu rozumí. Nechci nikoho urazit, on dává mase informace, které chce, ale ta se nezajímá, jestli to je pravda. Jde o černobílou záležitost pro lidi, kteří stejně tak svět vidí.

Jiří Paluska (vpravo) a vyhlášení zápasu, vyhrál.

Archiv: Jiří Mamut Paluska/Czechfighters.cz

Dobrá, jde o váš pohled. Trochu jsme odskočili od komentování, tak ještě jedno téma mimo. Jak vidíte budoucnost českého MMA?

Máme tu především Oktagon, XFN a GCF, které tu začínalo před lety. Každá organizace má svůj směr. GCF zůstane menší a bude otevírat dveře do dalších organizací, nepůjde cestou velkých show a cirkusů. Oktagon a Ondra Novotný je nejlépe mediálně zvládnuté promo. Tady se může dařit, ale aby neměli problém, kde brát zápasníky. XFN vyprodalo O2 arenu, jenže ze 17 tisíc devět tisíc přišlo na Marpa s Rytmusem, ostatní šli na MMA.

To je špatný směr?

Oni spojili ring a klec, spojili dva sporty dohromady, byly tam krásný zápasy, ale atmosféra tomu neodpovídala, viděli jsme tisíce mlčících lidí, to je škoda. XFN patrně půjde touto cestou, bude přinášet velké cirkusy a divadla, ale pro mé vidění MMA to není zajímavé. Jisté je, že MMA roste, dobře se rozvíjí, hledá nové fanoušky, a i tohle je cesta, kde se fanoušek po čase zorientuje a najde si to svoje.

A konečně k tomu komentování. Připravujete se, nebo jedete stále na pudovou záležitost?

Je zde vývoj stejně jako ve sportu a trénování. Nakoukávám, jak to dělají v UFC, získávám si informace o bojovnících. Kdo, kde, s kým. Někdo může mít skóre 8:1, ale důležité také je s kým, což někdy fanoušci nevidí, nechtějí vidět.

Partička MMA na galavečeru.

Archiv: Jiří Mamut Paluska

Pokud komentujete z haly, chodíte za zápasníky, trenéry?

Chodím, většinu lidí u nás znám. Kontakty si udržuju. Před zápasem někdy lidem i volám. Zápasníci také vyplňují dotazník, který mi pomáhá.

Komentují se vám někteří bojovníci lépe, třeba kvůli stylu, případně, že je osobně znáte?

Pokud jsem s někým trénoval, znám ho, můžu o něm více říct, v tom to je lepší, můžu přidat více ze zákulisí. Díky Viktorovi Peštovi jsem měl možnost být v UFC jako trenér, také tam trénovat, což vám pomůže – s tím jsem byl na večeři, jeli jsme autem, řekli jsme si to a to.

A co chlapi vs. ženy?

Nerozlišuju. Když jsme u žen, neustále slýchám, kdo je u nás nejlepší zápasník, kdo je šampion, tak pro mě má Česká republika nejlepší zápasnici, ne zápasníka. Lucie Pudilová je v UFC a ona bude patrně jediná z Čech na premiéře UFC v Praze. Ona je stále skromná, nenápadná, pořád na sobě pracuje. Dokázala zůstat normální.

Jiří Paluska a Dan Barták, další cesta na MMA večer.

Archiv: Jiří Mamut Paluska

Jak se díváte na situaci, že v Praze půjde do klece patrně jediný český zástupce. Je to výpověď o českém MMA?

Je to logický. Pro UFC je Česko malá tečka na mapě. Navíc když vyprodali za pár hodin O2 arenu, aniž by byla vyhlášena startovka, proč by dávali české zápasníky, když mají své vyzkoušené. Ve skrytu duše jsem doufal, že by tam mohl být Viktor Pešta, ale jsem ovlivněn tím, že jsem jedním z jeho trenérů, stejně jako Dan Barták, naše dobrá duše Penta Gymu. Důležité je, že UFC tu je, a věřím, že se vrátí. Dvakrát jsem byl na UFC jako trenér v Evropě, dvakrát v Americe a tahle organizace je kolos, obrovská fabrika, stroj, který funguje. Majitelé koukají samozřejmě na čísla. Česká republika je pro ně levná, vidí zájem, moderní halu, proč by se nevrátili v budoucnu.

Kdo z Čechů má šanci se dostat do této ligy?

Viktor Pešta, jsem si jistý, že to chce. On bere MMA jako sport, chce zápasit s nejlepšími. Nejde mu o zlaté hodinky a auta. Teď sice zápasil v Rusku za podmínek, které byly třikrát lepší než v UFC, ale chtěl by zpět. Myslím, že se dostane do Ameriky Jirka Procházka, po sportovní stránce by na to měl mít Patrik Kincl. Ale je tu také Magda Šormová, o které se moc nemluví, což je podle mě chyba. Myslím si, že máme více bojovníků, ale měli by začít dělat víc sport a ubrat cirkusu kolem.