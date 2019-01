Lov muších vah budí velkou pozornost. Jedna oslava a může se psát historie

Očekávaná bitva je tu. Ti dva se budou nahánět jako při lovu. Jeden skončí jako lovec, druhý se stane kořistí. Adrenalinový příběh se začne odvíjet v neděli nad ránem českého času. Galavečer UFC a místo konání Brooklyn. Sluneční brýle, žvýkačka a vyladěný ohoz. Ten předvedl při setkání tváři v tvář před zápasem T.J. Dillashaw, jedna z hvězd hlavního duelu. Soupeř Henry Cejudo zase vytáhl z igelitky maketu hada, kterého nakonec hodil do hlediště. Pak se postavili proti sobě. Napětí, zda proti sobě vystartují už nyní. Ne, rozdají si to až v MMA kleci.

Vysekané postavy bez tuku jdou do boje. T.J. Dillashaw (vlevo) a Henry Cejudo se představí na galavečeru UFC v Brooklynu.

Malí vzrůstem, velcí výkony v kleci. Do oktagonu vstoupí dva Američané ve váze do 57 kilogramů, a to při výšce okolo 165 centimetrů. Pokud dvaatřicetiletý Dillashaw porazí o rok mladšího soka, stane se bojovníkem, který bude mít v držení dva mistrovské pásy organizace UFC ve dvou nejlehčích váhových kategoriích, což může být jeden z historických momentů nejprestižnější MMA soutěže na světě.

„Nikdy nebudu utíkat od výzvy. Já jsem ji přijal s otevřenou náručí," řekl pro server cbcsports.com Dillashaw. Ten v kariéře 16 zápasů vyhrál a 3 prohrál. Nyní si drží sérii čtyř vítězství v řadě. Hubne o váhu níže, což je na něm vidět, tuk byste na něm složitě hledali.

„Vím, že budu hodně hubený, ale síla tam je. Jdu o kategorii níže, ale se shazováním jsem neměl nikdy problém. Překvapivě to bylo snadné, zvolil jsem profesionální přístup," okomentoval své úbytky kil.

V listopadu 2016 vybojoval svůj druhý mistrovský pás Conor McGregor a stal se prvním, kterému se takový úspěch v UFC podařil. Stal se šampionem v pérové a lehké váze.

Cejudo má skóre zápasů 13:2. Po dvou prohrách v roce 2016 si drží tři výhry. Sportovec, který slavil úspěchy i pod pěti kruhy. V roce 2008 získal zlato na olympiádě, když ve volném stylu ve váze do 55 kilo porazil japonského šampiona Tomohira Macunagu.

https://www.facebook.com/tj.dillashaw/videos/457910774740953/

„Šampioni nikdy nechodí (váhově) dolu, šampioni jdou nahoru. Zaplatí za každou extra libru, kterou zhubl. Jsem daleko lepší bojovník. Budu diktovat vývoj zápasu a vše, co se bude dít. On bude mou další obětí," nechal se slyšet Cejudo.

Tento duel bude hlavní bitvou UFC Fight Night v Brooklynu. Střet dvou šampionů o titul ve flyweight. Obhájcem titulu je Cejudo, vynikající wrestler, který se postaví sokovi, který má podle sázkových kanceláří větší šanci na výhru.

https://www.facebook.com/henrycejudo/videos/308918099735947/

Cejudo obhajuje svůj mistrovský pás v muší váze poprvé. Ceněný opasek získal v srpnu 2018, když na body porazil Demetriouse Johnsona. Ten předtím 13 zápasů neprohrál.

Dillashaw je šampionem bantamové váhy. Tím se stal v listopadu 2017, když porazil v druhém kole Codyho Garbrandta. Zvládl i odvetu, tentokrát už v prvním kole, a to v srpnu 2018. Nejdříve T.K.O., podruhé K.O.