Konec nadějí. Vémola na UFC v Praze zápasit nebude

Vémola si drží bilanci 15 výher z 16 posledních zápasů. Celkově má v kariéře 24 vítězství a 5 porážek. Část českých příznivců MMA si přála, aby se do klece při premiéře UFC v Praze postavil také Vémola. Nedočkali se.

V listopadu padlo rozhodnutí, že Praha uvidí jednu z nejlepších organizací MMA v Česku. Od té doby se spekulovalo, kdo z Čechů a Slováku se dostane na kartu bojovníků.

„Bude záležet, jestli UFC chce nabírat nějaké Čechy. Pokud ano, kdo jiný by tam měl nastoupit než já. Pokud Čechy nebudou chtít, protože arenu vyprodali během dvou hodin, tak to bohužel nedopadne, ale dopadne to jindy. UFC se sem bude vracet. Pokud nebudu v únoru, budu třeba na jaře, další rok. Je to otázka času," divil se Vémola před měsícem.

Praha v únoru nevyšla, přesto Vémola stále věří, že se do UFC vrátí. Čech, který byl v této organizaci jako první.

„Dostat se zpět do UFC je jedním z mých snů. Pokud budu nadále vyhrávat, nemůže to dopadnou jinak. Nepřející se mi to snaží vzít, nechápu tu českou nepřejícnost," řekl také Vémola.

Z Čechů je tak na kartě jistá „jen" Lucie Pudilová. Ta se v muší váze postaví proti Liz Carmoucheové. Jako hlavní zápas byl potvrzen duel mezi světovou čtyřkou v polotěžké váze Janem Blachowiczem a sedmým zápasníkem žebříčku Thiagem Santosem.

Součástí akce bude také souboj v těžké váze mezi Stefanem "Skyscraperem" Struvem a Brazilcem Marcusem Rogeriem de Limou, chybět nebude ani zápas v pérové váze, kde půjde Daniel Teymur na Chrise Fishgolda.