Praha uvidí bitvu v polotěžké váze. Američan vs. Polák

Třiatřicetiletý Američan a o deset let mladší Polák. To je další potvrzený zápas pro UFC Praze, galavečer, který se uskuteční 23. února ve vyprodané O2 areně. Fanoušci MMA se mohou těšit na duel v polotěžké váze - Gian Villante vs. Michal Oleksiejczuk.