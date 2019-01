Vémola chce Šolce popravit a poslat do důchodu. Ten ale takhle ladí pověstné granáty

„Nikdy jsem neřekl, že tohle je poslední zápas, Řekli jsme, že letos končím, ale tohle nebude poslední, to jsme řekli jasně už před třemi měsíci," rozpovídal se pro Sport.cz Šolc, který si před kamerou také zatrénoval. Další duel by měl absolvovat v létě na Štvanici pod organizací Oktagon MMA. "Ano, jsme se Šolcíkem domluveni," reagoval na dotaz promotér Ondřej Novotný.

Příprava je v plném proudu. Proti sobě se postaví jedenačtyřicetiletý Šolc a třiatřicetiletý Vémola. 16 zápasů (10 výher) proti 29 duelům (24 vítězství).

Vémolova slova k zápasu se Šolcem "Je to jiná škola, on dělá to, co fungovalo před 15 lety, dneska už to nefunguje, na mě určitě ne. Vzdávám mu hroznej hold, za to, co udělal pro české MMA. Dávám mu respekt, ale jak se za námi zavřou dveře, respekt je pryč a popravím ho v prvním kole, aby poznal, že MMA je už úplně někde jinde."

„Nabídka tu byla asi už dvakrát, vždycky z toho sešlo. Teď s tím přišli a já to odsouhlasil. To není tak, že bych si vybíral soupeře. Promotéři něco ušijou a já řeknu ano. Přišlo jim, že by to mohl být zajímavý zápas, takže proč ne. Je to jako každej jinej zápas," nedělá si Šolc velkou hlavu z Terminátora.

Minulý zápas zažil Šolc v létě, když se proti němu postavil na tenisové Štvanici Michal Kotalík. Bitva pod širým nebem, navíc ve sluneční výhni. „Strašný vedro, fakt hnusný, bylo to nepříjemný. Hala je v tomhle lepší."

Poslední zápas. Karlos Vémola a rychlý proces s Flaviem Rodrigem Magonem.

S Vémolou se poměří v areně hokejové Komety Brno. Šolc bude chtít držet zápas v postoji a trefovat. Terminátor patrně zvolí zem, kde válí a bjie soupeře. Nastoupí Šolc se svými pověstnými granáty?

„Něco takového, ale nebudu říkat, co máme připraveného. Vždy záleží na tom, kdo si prosadí svoji zbraň. Takový je sport," nechce více rozebírat taktiku zápasník, který získává sílu také tím, že jí maso. „Hodně masa," směje se Šolc.

Pěsti, kopy, to vše v agresivním módu. Taková je klec, když se dva bijí. „Ať to bude před zápasem jakkoli, nemám proti žádnému soupeři nenávist. Po zápase klidně půjdeme na večeři, na pivo. Před zápasem tam jsou emoce, adrenalin, je to vyhrocený, ale nic osobního," říká Šolc, od kterého se předzápasové hecování nedá patrně čekat.

„Nesnáším rozhovory a sociální sítě. Vím, že to k tomu patří, ale snažím se tohle minimalizovat," dodal Šolc po návštěvě Sport.cz.