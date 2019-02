Pudilová nemusí být jediná. Druhá Češka do UFC?

Dře, maká a v hlavě má myšlenky, kam by se chtěla posunout, kam vystoupat. Zápasnice MMA Magdaléna Šormová míří vysoko, zkratka tří písmen UFC ji žene vpřed. Chtěla by do nejprestižnější ligy světa, pomoct jí může i následující zápas. Na Ukrajině 2. března bude obhajovat mistrovský pás organizace WWFC.

„UFC je jako olympiáda, kam každý zápasník chce," rozpovídala se pro Sport.cz devětadvacetiletá bojovnice, která má v kleci bilanci 6 výher a 1 porážky.

V minulém roce Šormová získala mistrovský pás organizace WWFC, když porazila v prvním kole Ukrajinku Světlanu Gotsykovou, za pár týdnů se postaví Evě Dourtheové z Francie.

Všechny výhry nasbírala Češka před limitem. Stejný plán má i na 2. března. Mezitím ale nezapomíná ani na UFC. Pokud by získala kontrakt s touto americkou organizací, stala by se druhou českou zápasnicí, která by zde obdržela smlouvu. První je Lucie Pudilová, ta bude zápasit v Praze 23. února na premiéře UFC v Česku.

„Něco se možná rýsuje, ale žádné konkrétní nabídky a termíny nemáme. Už dříve jsme přes prostředníky řešili možnost získání zápasu v UFC nebo v nějaké větší organizaci," přiznává Šormová, která se v tréninku pere i s chlapy. Ti se ji ale v začátcích občas obávali udeřit. „Jo, jo. Často jsem to řešila já, že jsem přitvrdila. Když někdo dostane velkou ránu, může ho to naštvat, chce to vrátit a sparing se dostává do ostřejšího tempa."

Čím více výher, tím vyšší šance na lepší kontrakt. V kariéře si Šormová připsala už také skalp bývalé zápasnice UFC. Tou byla Cristina Stanciuová z Rumunska. Naposledy Češka utnula šňůru sedmi vítězství ukrajinské šampiónce.

Pokud Šormová 2. března vyhraje, bude o ní zase více slyšet. Bude to stačit i na pomyslnou MMA olympiádu?