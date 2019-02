Pět nejbrutálnějších K.O. v historii ženské divize UFC

Realita, fakt, skutečnost, prostě i tento svět patří do MMA. A někdy dokáže strhnout fanoušky více než „klasika“. Vítejte ve světě, kde vládnou v kleci ženy. Často předvedou větší nasazení, agresivitu a odhodlání pustit se do přestřelky. Do této adrenalinové kategorie patří také česká zápasnice Lucie Pudilová, která bude mít 23. února zápas v pražské O2 areně na galavečeru UFC.