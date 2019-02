Perly nové hvězdy Oktagonu. Vémola o soupeřích, penězích i UFC

UFC v Praze: „Bude záležet, jestli UFC chce nabírat nějaké Čechy (české zápasníky). Pokud ano, kdo jiný by tam měl nastoupit než já."

O zápase s Martinem Šolcem: "Je to jiná škola, on dělá to, co fungovalo před 15 lety, dneska už to nefunguje, na mě určitě ne. Vzdávám mu hroznej hold za to, co udělal pro české MMA. Dávám mu respekt, ale jak se za námi zavřou dveře, respekt je pryč a popravím ho v prvním kole, aby poznal, že MMA je už úplně někde jinde."

Rychlý proces. Karlos Vémola a Flavio Rodrigo Magon

O2 TV

Reakce na výhru Patrika Kincla nad Petrem Ondrušem: „Tohle byl zápas o to, kdo dostane namláceno, takže to bude zase Kincl. Vidím, je malej, tlustej a slabej."

Jak ho vidí fanoušci: „Oni se mě všichni spíš bojí, mají ze mě strach, myslí si, že jsem strašnej grázl, Terminátor a monstrum. Jsem, ale jen v kleci."

Karlos vs. Karel: Už od mala mi říkali Karlos. Je mi docela nepříjemný, když mi někdo říká Karle. Vždycky to byli jen policejní úředníci, když jsem byl někde zavřený."

Peníze poprvé: „ Pešta furt vyřvává, vyzývá. Od něj to chápu, chce se na mně zviditelnit, tomu to nemám za zlý. Přeju mu to, třeba jednou dostane šanci. Dostane dobře zaplaceno, dostane dobře namláceno, to se může klidně stát, ale Kincl si najednou řekl – jak vydělám peníze, vyzvu Vémolu. Já jsem ale ten poslední, co může mluvit. Jsem děvka prodejná, za peníze namlátím komukoliv. Někdy je ale něco víc než peníze."

Karlos Vémola vs. Moise Rimbon

O2 TV Sport

Vězení: „Dostal jsem rok, ale byl jsem good boy, takže jsem byl po pár měsících venku. Byl jsem odsouzen za krácení daní, nějaké prachy jsem nepřiznal. Nebyl to trest pro mě, pro mě to byl tréninkový kemp. Trest to byl pro lidi kolem mě – děti. Tohle bylo úplně zbytečný."

Po výhře nad Patrikem Kinclem v červnu 2018: „Doufám, že jsem zavřel hubu všem hejterům a že nemusím dokazovat, že jsem česká jednička. Není to moje namyšlenost, vychloubání, je to uvědomění si, čím procházím, jak trénuju, shazuju, přibírám, zanedbávám rodinu, trénuju čtyřikrát denně, dřu. Vím, že dělám víc než ostatní."

O shazování váhy: „Je to strašný, tohle jsou nejhorší chvíle. Od pondělí jsem bez vody, bez jídla, musím doshazovat šest kilo, už mám ale půlku za sebou. Tohle už je psychika, ležíte ve vaně a jde o to, nenapít se. Vidíte kaluž, chcete pít."

Válka v kleci! Petr Ondruš versus Karlos Vémola

O2TV

Peníze podruhé: „Netajím se tím, že to dělám pro peníze, ale taky jsem začínal na žíněnce v chudých poměrech, dělám sport sedmadvacet let. Není to tajná informace, dostal jsem za tento zápas nejvíc, co jsem kdy dostal."

O možném zápase s Viktorem Peštou: Jednoduchej zápas, je strašně čitelnej, je pomalej, těžkej, tlustej, i když shodí do 93, tak moc nezrychlí. Pešta v podstatě nic nemá, je to akorát těžkej wrestler. Než se pohne, já budu dvakrát před ním, dvakrát za ním. Bude to tah na jednu branku."

Karlos Vémola při zápasech a tréninku

None

O zápase s Princem Aounallahem: „Fanoušci o tento zápas nepřijdou, bude, jen se musí dohodnout s promotéry jiný termín. Takhle to ve sportu někdy je, když to nejde, tak to nejde. Já jsem ten poslední, který by nenastoupil, kdyby to jen trochu šlo."

Po výhře nad Petrem Ondrušem: „Hodně toho řekl ve videích, byl hodně arogantní a někdy byl až trapný. Já mám radost, že co jsem řekl, to jsem splnil, tedy konec v prvním kole. Atmosféra mě dostala, nechal jsem se trochu unést, z toho jsem dělal chyby. Snažil jsem se ho umlátit hlava nehlava."