MMA nejsou jen zápasy. Chce to více respektu a pokory, říká Hamršmíd

Zápasníci, trenéři, rozhodčí, dětská naděje. Ti v pár sekundách představili to, na co se někdy zapomíná. „Chtěli jsme ukázat, že se v poslední době ovzduší v MMA dostává do stavu, který není nejlepší. Hejty, nadávky, komunikace na sociálních sítích, jeden vyzývá druhého. Chce to více respektu a pokory," říká Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

Respekt, pokora, odpovědnost, touha, disciplína, přátelství, fair play, ne rasismu, ne dopingu, ne diskriminaci. Desatero, které by si měli podle přiloženého videa všichni občas připomenout.

Český svaz MMA je uznanou sportovní organizací pod MŠMT. Český svaz MMA nominuje závodníky do státní reprezentace České republiky na mistrovství světa, mistrovství Evropy a na mezinárodní turnaje. Pořádá semináře, společné tréninky a se slovenským svazem organizují společnou ligu pro amatéry.

„Nechceme moralizovat, rádi bychom jen připomněli, že by bylo dobré myslet nejen zápasy v kleci, ale také na chování mimo ni, protože fanoušci a média tohle vše vnímají. Nechceme přece, aby si o nás mysleli, že jsme tupci. Pokazit pověst sportu je snadné, ale vybudovat ji a udržet, to je daleko obtížnější," dodává Hamršmíd.