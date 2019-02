Čeká Terminátora zahraniční kvapík? Ve hře jsou dva zápasy ve třech týdnech

Bude mít napilno? Karlos Terminátor Vémola v pondělí ohlásil odchod od organizace XFN ke stáji Oktagon MMA. Po pár dnech už jsou v jednání dva zápasy, které mají navíc proběhnout krátce po sobě - 16. března v Ostravě a 6. dubna v Liberci na akci Night of Warriors. S kým půjde český zápasník do klece?

„Volal mi Dan Perner z Liberce, že mi potvrzuje můj nástup 6. dubna s Princem v Liberci. Ještě musí doladit pár detailů s Ondrou Novotným a pomalu vám začínáme doručovat to, co jsme slíbili. Lvi žerou první," zveřejnil Vémola na svém instagramu připravovaný duel s Francouzem Princem Aounallahem, který byl už dlouho slibovaný.

S tímto soupeřem se měl utkat už před rokem na galavečeru Night of Warriors 24. března v Liberci a český bijec sliboval konec ve druhém kole. Samozřejmě T.K.O. Nestalo se, Čecha do duelu nepustil zdravotní stav.

„Už mě nebaví, jak sem jezdí nějakej francouzskej princ mlátit český kluky. Je na čase, aby poznal, že král českého MMA je jenom jeden," řekl Vémola před rokem.

Uskuteční se zápas nyní? Promotér organizace Oktagon MMA v pondělí připustil, že tento duel může proběhnou, což serveru Sport.cz ve čtvrtek potvrdil.

Karlos Vémola se chystá na Prince

„Zápas je v jednání a uskuteční se za určitých podmínek. V Liberci bude uspořádán pod organizací Night of Warriors a půjde o zápas s Princem. Co se týče dalších věcí, jde o kosmetické záležitosti."

Ještě předtím by se měl Vémola postavit do klece v Ostravě. Soupeř zatím není znám. „Pro zápas v Ostravě je soupeř v jednání. Ve hře je Martin Šolc a poté varianty ze zahraničí, ze Slovenska tam není nikdo a nikdo další z Čechů. Myslím, že jasno by mělo být běh pár dnů," dodal Novotný.